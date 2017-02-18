Murat Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde 2 üst düzey mensubunun batı illerinde düzenlenen saldırıları organize ettiği, asker ve polis noktalarında keşif yaptığı belirlendi. Etkisiz hale getirilen Behzat kod adlı teröristin, terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın yakın korumalığını yaptığı öğrenildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin batı illerinde düzenlenen saldırıları organize ettiği, asker ve polis noktalarında keşif yaptığı tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu sürüyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy'de tespit edilen ve etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde 2 üst düzey mensubu teröristin batı illerinde düzenlenen terör saldırılarını organize ettiği öğrenildi.

Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlularından Behzat ve yardımcısı Rojhat kod adlı teröristlerin yapılan incelemelerde batı illerinde asker ve polis noktalarında saldırı için keşif yaptığı belirlendi.

Behzat kod adlı teröristin, terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın yakın korumalığını yaptığı, en önemli ve güvendiği isimlerin başında yer aldığı tespit edildi.

HALO DAYI'YA TALİMAT VERMİŞLER

Etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Murat Karayılan'ın yakın korumalığını yapan Behzat kod adlı teröristin, Adana'da tutuklanan örgütün sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Ç'ye de bazı saldırıların talimatlarını verdiği ortaya çıktı. AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Mardin'den Antalya'ya kadar olan bölgede PKK'nın sözde sorumlusu olduğu belirlenen Eyüp Ç'nin, Nusaybin ilçesinde terör örgütüne yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nda dün ölü ele geçirilen örgütün üst düzey iki mensubuyla irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

Eyüp Ç'nin, özellikle terör örgütünün sözde Türkiye sorumlularından Behzat kod adlı teröristten talimat aldığının tespit edildiği öğrenildi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın yakın korumalığını yaptığı, en önemli ve güvendiği isimlerin başında yer aldığı belirtilen Behzat kod adlı teröristin, Akdeniz bölgesindeki terör saldırılarını Eyüp Ç. üzerinden yürüttüğü iddia edildi.

Eyüp Ç'nin de verilen talimatlar doğrultusunda gerekli planlamaları yaparak teröristleri yönlendirdiği ileri sürüldü.

Adana Valiliğine 24 Kasım 2016'da bombalı araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta tutuklanan "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Ç'nin de aralarında bulunduğu terör örgütünün 81 kişilik Akdeniz yapılanması çökertilmişti.

Örgütün sözde Akdeniz yapılanmasının Adana'daki patlamayı planladığı, Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında da patlayıcıları temin ettiği ortaya çıkarılmış, Eyüp Ç'nin Adana'da 6 polisin şehit olduğu saldırının da talimatını verdiği iddia edilmişti.

MURAT KARAYILAN'IN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI