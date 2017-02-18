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’de ’ya ağır darbe!

İHA
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 22:08 Güncelleme Tarihi: 18.2.2017 01:47
Nusaybin’de PKK’ya ağır darbe!
Nusaybin’de PKK’ya ağır darbe!

’in ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada terör örgütü ’nın sözde 2 sorumlusu ölü ele geçirildi. Sözde özel kuvvetler sorumlusu olan Behzat kod adlı teröristin, PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Koruköy Mahallesi'nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, örgütün sözde sorumlusu Behzat ve Musa kod aldı teröristler ölü ele geçirildi.

Sözde özel kuvvetler sorumlusu olan Behzat kod adlı teröristin, 'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın sağ kolu olduğu belirlendi.

Ölü ele geçirilen teröristlerin İstanbul, Ankara ve Adana'daki patlamaları gerçekleştiren kişiler olduğu öğrenildi.

Bir grup teröristtin sıkıştırıldığı bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.