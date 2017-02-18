Sivas'ta PKK operasyonunda 13 tutuklama

Sivas'ta polisin PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 13 üniversite öğrencisi tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 gün önce terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan YDG-H üyesi oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonda, üniversite öğrencisi 15 kişi gözaltına alındı. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler daha sonra dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.