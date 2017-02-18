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'ta operasyonunda 13 tutuklama

DHA
  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 11:27
Sivas'ta PKK operasyonunda 13 tutuklama
Sivas'ta PKK operasyonunda 13 tutuklama

'ta polisin 'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonunda na alınan 13 üniversite öğrencisi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, le Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 gün önce terör örgütü 'nın gençlik yapılanması olan YDG-H üyesi oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonda, üniversite öğrencisi 15 kişi na alındı. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler daha sonra dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.