Son dakika haberi: İstanbul'da FETÖ operasyonu! 3 isim yakalandı...

İstanbul Başakşehir'de bir hücre evine yapılan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu, eski savcı Adnan Çimen ve eski savcı Sadrettin Sarıkaya yakalandı.

''Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptıklarına ilişkin, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcı Adnan Çimen, Kayaşehir'de birlikte saklandıkları evde yakalandı. Eski savcı Sadrettin Sarıkaya da yakın bir evde gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, Vatan Caddesindeki Emniyet yerleşkesine götürüldü.



Gündoğdu ve Sarıkaya'nın saklandıkları evde yapılan aramada, 2 boş pasaport ve farklı kişilere ait nüfus cüzdanları bulundu.



Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılamaları bulunan Gündoğdu, Sarıkaya ve Çimen, sabah Bakırköy Adliyesi'ne götürülecek ve SEGBİS sistemiyle daireye ifade verecek.

İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU!

OLAYIN GEÇMİŞİ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o dönemde görev yapan 54 hakim ve savcı, "siyasal ve askeri casusluk", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''gizli kalması gereken bilgileri açıklama'', ''suç uydurma'', ''özel hayatın gizliliğini ihlal etme'', ''hukuka aykırı olarak elde edilen verileri kaydetme'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'', ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''görevi kötüye kullanma'' suçlarından, ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet hapisle 31 yıl 2 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.



Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince, son soruşturmanın açılmasına karar verilerek dosya, 54 şüpheli 1. sınıf savcı ve hakim oldukları için Yargıtaya gönderilmişti.