Feto’yu getireceğiz hesabını soracağız

Başbakan Yıldırım: FETÖ’cüleri inlerinde bulup teker teker adalete teslim edeceğiz. 15 Temmuz darbesinin planlayıcısı, terörist başını da Pensilvanya’dan Türkiye’ye getireceğiz, hesabını soracağız

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da Oberhausen kentinde Arena Salonu'nda 15 bin Avrupalı Türk'e hitap etti Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



HAMİLİK YAPIYORLAR: Onlarca yıl terörle mücadelede dostlarımızdan ne yazık ki gerekli desteği görmedik. Türkiye'de kan döken ne kadar terör örgütü varsa, bu coğrafyada cirit atmalarına izin veriliyor. Şimdi de 15 Temmuz'da kan döken FETÖ'cülere hamilik yapanlar var. FETÖ'yü dünyada sığındıkları inlerinde bulup, teker teker adalete teslim edeceğiz. Pensilvanya'da oturan terörist başını da getireceğiz, hesabını soracağız. Türkiye'ye ders vermeye kalkılan günler geride kaldı. Türkiye parmak sallamakla korkutulacak bir ülke değildir. Terörün yanında olmaya devam edenler olursa, bilsinler ki o terör bir gün gelecek kendisini koruyanları da yakacak. Koyunlarında besledikleri yılanlar bir gün onları da sokacak.



YENİKAPI TERK EDİLDİ: Bazıları Yenikapı yükünü taşıyamadı ve Yenikapı ruhu terk edildi. Mağduriyet diyerek, yeniden FETÖ'nün dilini, kullanmaya, mağduriyet bahanesiyle FETÖ'yü yeniden savunmaya başlayanlar oldu. Sayın Bahçeli FETÖ ve arkasındaki şer güçleri gördü. Türkiye'de bir daha böyle tehditlerin yaşanmaması için köklü bir çözüm üretmeye karar verdik. Bu köklü çözüm cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir.



MODA OLDU: 'Tartışmalı anayasa değişikliği' diyorlar. Bugünler de bu topraklarda bu moda. Nesi tartışmalı? Onlar Türkiye'deki anayasa değişikliklerini tartışmasız bildikleri için. Niye? Hep değişiklikler darbe ile olduğu için. Darbe olunca demokrasi, Meclis ortadan kaldırılınca oturur anayasayı yazarsınız.



AKLI FİKRİ, UMUDU YOK: Cumhurbaşkanı tarafsız olmuyormuş, partiliymiş. Ben Başbakanım, tarafsız mıyım, partili değil miyim? Belediye başkanları da partili. Partili diye belediye meclislerine başkanlık etmeyecek mi? AK Partili'yim diye devlet faaliyetlerinde bulunamayacak mıyım? Kılıçdaroğlu hiç aklı fikri olmadığı için, iktidar umudu olmadığı için takılmış oraya.



CHP VE HDP: Bu sistem CHP'yi de değiştirecek. Onlar yenilikten korkuyorlar, değişimden, reformdan korkuyorlar. Onun için "hayır" diyorlar. Bugüne kadar CHP'nin neye "evet" dediğini gördünüz. Yanına HDP'yi de katmış, hayır türküsü söylüyorlar. Bölücü terör örgütleri de bu koroya katılmış. Bölücü terör örgütü lideri diyor ki, "Evet çıkarsa biz biteriz." "Evet" çıkacak siz de biteceksiniz.



İTİBAR ETMEYİN: Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız hakkında bu coğrafyada bir algı operasyonu sürüp gidiyor. Merkel ile yaptığımız görüşmede bütün bu konuları ele aldık, değerlendirdik. Türkiye hakkındaki yalan yanlış beyanlara asla itibar etmeyin. Artık laf söylenince başını öne eğen, el bağlayan bir ülke yok. Türk milleti, Avrupa ülkeleri lütfederse değil, milletimiz isterse AB'ye girecek.

Rakka'da ÖSO önde biz arkada olacağız

Başbakan Yıldırım, Münih'ten Oberhausen'a giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldırım şunları söyledi:

(DEAŞ'la mücadelede PYD'nin kullanılması) Bir terör örgütünün başka bir terör örgütüne karşı kullanılamayacağını söyledik. ABD'nin yeni yönetimi bu değerlendirmeleri dikkate alacaktır. ABD Başkan Yardımcısı Pence'e bunu söyleyeceğim.

Amerika'nın Rakka'da her halükarda bir operasyon planı var. Bu planın nasıl uygulanacağını konuşuyoruz. Ümit ediyoruz PYD ile girme kararı vermezler. Bu ilişkilerde ciddi sorun olur. ABD, Türkiye ile ÖSO ve diğer milislerle bir olarak yaparsa, onlar önde, biz de arkada olacağız. Türkiye'nin de askeri varlığı olacak ABD'nin de. Doğrudan operasyona girmeyeceğiz, taktik destek vereceğiz. Merkel'e de Almanya'yı bu operasyona dahil edebileceğimizi söyledim.

(DİTİB'e yapılan operasyonlar) Merkel ile konuştuk. Bu meselenin tırmandırılmaması gerek. Bir yanlış anlama var ve ortaya çıktı. Bizim açımızdan konu kapandı. DİTİB aşırı akımları önleyen, İslam dinini dünyaya doğru anlatan, Türkiye'nin resmi imamlarının görev yaptığı çok prestijli bir kuruluş."



"GÜLEN'İN İADESİ YENİ SAYFA AÇAR"

Başbakan Binali Yıldırım, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için bulunduğu Almanya'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile biraraya geldi. Commerz Bank binasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Yıldırım, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in iadesi konusunda yeni ABD yönetimiyle her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtirken, bu konuda Türkiye'nin beklentilerinin karşılanmasının ABD'yle ilişkilerde yeni bir sayfa açacağını söyledi. Görüşmede El Bab'daki son gelişmelerle Rakka operasyonu da ele alındı. Yıldırım, ABD'nin, terör örgütü YPG/PYD'ye destek vermesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Mike Pence de, yeni ABD yönetiminin Türkiye ile ilişkilerde yeni bir başlangıç yapmayı arzu ettiklerini, Yıldırım'ın dile getirdiği her konuyu ciddiyetle ele aldıklarını kaydetti. Başbakan Binali Yıldırım, dün ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Manfred Weber, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili'yle de görüştü.



MERKEL'LE NATO ZİRVESİ

Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile de Bayerischer Hof Oteli'nde kahvaltılı toplantıda görüştü. Yıldırım, Merkel'e NATO'nun Ege'de mültecilerin geçişine yönelik yürüttüğü harekatın sonlandırılmasını istedi. Merkel ise Türkiye'den mültecilerin geçişine yönelik taahhüt talep etti. Yıldırım da "Türkiye vize serbestisi anlaşmasının ardından verdiği sözleri tutuyor ve mültecilere yönelik Ege'de gerekli önlemleri alıyor" yanıtını verdi. Türkiye'nin NATO'nun Suriye sınırını güçlendirmesini istediği de belirtildi.



'ARKANIZDA TÜRKİYE VAR

"Şunu bilmenizi istiyorum, burada asla yalnız değilsiniz. Arkanızda 80 milyon kardeşinizin duası ve desteği var. Sizin arkanızda Başbakanınız Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan var, Türk milleti var. Yurt dışında yapılan her Türkçe yayını destekleyeceğiz. Öyle bir cevap verin ki, Türkiye'de 80 milyon kardeşiniz duysun. Sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Almanya bu işi bitirmiş. Sandığın rengi belli oluyor."



RAKKA'DA ÖSO ÖNDE BİZ ARKADA OLACAĞIZ

Başbakan Yıldırım, Münih'ten Oberhausen'a giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldırım şunları söyledi:

(DEAŞ'la mücadelede PYD'nin kullanılması) Bir terör örgütünün başka bir terör örgütüne karşı kullanılamayacağını söyledik. ABD'nin yeni yönetimi bu değerlendirmeleri dikkate alacaktır. ABD Başkan Yardımcısı Pence'e bunu söyleyeceğim.

Amerika'nın Rakka'da her halükarda bir operasyon planı var. Bu planın nasıl uygulanacağını konuşuyoruz. Ümit ediyoruz PYD ile girme kararı vermezler. Bu ilişkilerde ciddi sorun olur. ABD, Türkiye ile ÖSO ve diğer milislerle bir olarak yaparsa, onlar önde, biz de arkada olacağız. Türkiye'nin de askeri varlığı olacak ABD'nin de. Doğrudan operasyona girmeyeceğiz, taktik destek vereceğiz. Merkel'e de Almanya'yı bu operasyona dahil edebileceğimizi söyledim.

(DİTİB'e yapılan operasyonlar) Merkel ile konuştuk. Bu meselenin tırmandırılmaması gerek. Bir yanlış anlama var ve ortaya çıktı. Bizim açımızdan konu kapandı. DİTİB aşırı akımları önleyen, İslam dinini dünyaya doğru anlatan, Türkiye'nin resmi imamlarının görev yaptığı çok prestijli bir kuruluş."