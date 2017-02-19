Kaçarken yakalanan FETÖ'cü aileye askerden tepki

Edirne’nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ’cü aile, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hastaneye sağlık kontrolüne getirilen aileye hastanede tedavi gören asker sert tepki gösterdi.

Son günlerde FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçmak için mesken tuttuğu Meriç Nehri'nde jandarmanın başarılı operasyonlarıyla hainlerin kaçışı engelleniyor. FETÖ'den aranan bir kişinin ailesi, Edirne'nin Meriç ilçesinde yapılan operasyonla yurt dışına kaçamadan yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kişi başı 5 bin euro karşılığında yurt dışına kaçmaya çalışan Dilay Y. (47), çocukları Taha Oğulcan Y. (25), Merve Y. (27) ile yine haklarında FETÖ'ye üye olmak suçundan soruşturma bulunan Nihal ve İlhan Ş.'nin çocukları Fuat Ş. (17), Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde bulunan bir maden ocağı yakınlarında jandarma ekiplerince organizatör S.K. ile birlikte yakalandı.

"Bize vatana ihanet etmeyeceğimizi öğrettiler"

Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 4 kişi, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Uzunköprü Devlet Hastanesine getirildi. Bu sırada Meriç ilçesinde askerlik yaparken bacağından menüsküs ameliyatı olan ve hava almak için hastane önüne çıkan Piyade Er Oğuzhan Erbaş, hastaneye giren FETÖ'cü aileye, "Bizlere kitabınız Kur'an-ı Kerim ise vatana ihanet etmeyeceğimizi öğrettiler" diyerek tepki gösterdi. Ağabeyinin gazi olduğunu söyleyen Erbaş, "Bende askerim. Bugün bu olanlar benim zoruma gidiyor. Ben burada annemden babamdan ayrı, ağabeylerimden ayrı askerlik yapıyorum. Birileri sıcak yatağında yatıyor, vatana millete ihanet ediyor.

Bugün bu bulunduğumuz durumlar çok zor. Gerçekten ağrımıza gidiyor. Hepimiz insanız. Burası Müslüman ülkesi. Bizlerin birlik olması lazım. Her gün ezanlar okunuyor bu ülkede. Nasıl ihanet edersiniz? Yazık, günah. Ben askerim. Gerçekten zoruma gidiyor. Allah'ım devletimize zeval vermesin. Allah nasip ederse Pazartesi günü askerliğim bitecek, memleketime gideceğim. Bu gerçekten zoruma gidiyor" diye konuştu.

Hastanede sağlık işlemleri tamamlanan 4 şüpheliye hastane çıkışında ise hastanede bulunan hastalar, "Yüzünüzü açın", "Vatan hainleri" şeklinde söylemlerde bulunarak tepkilerini gösterdi. Jandarma ekiplerinin yoğun koruması eşliğinde hastaneden çıkarılan 4 kişi, mahkemeye sevk edilmek üzere Uzunköprü Adliyesi'ne götürüldü.

Ergenekon brifingi veren FETÖ'cü polisin ailesi çıktı

Yurt dışına kaçmaya çalışan Dilay Y. ile çocuklarının geçtiğimiz yıllarda ABD'li diplomatlara Ergenekon brifingi veren İstihbarat Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Kurumunun eski şube müdürü ve ByLock kullanıcısı Ufuk Gürsoy Y.'nin ailesi olduğu belirlendi. Ufuk Gürsoy Y.'nin halen firari olduğu öğrenilirken, ailesinin de yanına gitmek üzere yurt dışına kaçmaya çalıştığı tahmin ediliyor.

Mahkemeye sevk edilen 4 kişi, adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.