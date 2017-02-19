Trump terör oyununa gelecek mi?

"Ortadoğu'da güçler dengesini lehlerine çevirmeye çalışan Putin de Trump da Türk devletinin ve halkının bu hassasiyetini er geç anlayacaklar."

PYD-YPG'nin kullanıldığı sinsi planın bir parçası olacak mı? Putin sürece nasıl dahil olacak? Türkiye'nin bu aşamalarda neler yapması gerekiyor? Sabah yazar Melih Altınok bugünkü yazısında kaleme aldı. İşte Altınok'un köşesinden öne çıkan bölümler:

Bu açıklamanın, Türkiye'nin PKK-YPG ile hassasiyetinden kaynaklandığı açık. Zira ABD yönetimi başta olmak üzere bölgedeki koalisyon güçleri bugüne değin sahada PKK-YPG ile birlikte hareket ettiler. Şimdi herkesin merak ettiği soru yeni Başkan Trump'ın Obama döneminde izlenen bu politikayı sürdürüp sürdürmeyeceği. (...)

Ancak Trump'ın Suriye topraklarında geniş terör bölgeleri oluşturan PKKYPG ile ilgili politikasını Rusya'nın tavrı da etkiliyor. Zira Moskova da ABD gibi Suriye'de uçuşa yasak bir güvenli bölgeye sıcak bakıyor. Ancak Moskova buradaki PKK-PYD kartını Obama'nın ardından Trump'a da kaptırmak istemiyor. (...)

Ortadoğu'da güçler dengesini lehlerine çevirmeye çalışan Putin de Trump da Türk devletinin ve halkının bu hassasiyetini er geç anlayacaklar. Yeter ki biz içeride sımsıkı durup dışarıdaki dik duruşumuzu sürdürelim.

Yazının tamamı için aşağıdaki linke TIKLAYIN

TRUMP YPG-PYD OYUNUNA GELİR Mİ?