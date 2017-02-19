TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında mağara ve sığınakların bulunduğu dört hedef imha edildi, sekiz terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"19 Şubat 2017 tarihinde 11.26-12.51 saatleri arasında Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen 4 hedef (mağara, sığınak ve iki barınma yeri) ateş altına alınarak imha edilmiş, ilk tespitlere göre toplam 8 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."