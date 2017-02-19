Vakıflar son noktayı koydu: Orası zaten cami arazisi

Vakıflar Genel Müdürü Ertem, "Taksim'de temeli atılan caminin inşa edileceği alanda 2. Mahmut Vakfı'nın hayratı Taksim Mescidi var. Bizim o mekana hayrat olması hasebiyle cami dışında zaten başka bir şey yapmamız mümkün değil." dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, yaklaşık 50 yıl süren tartışmaların ardından dün temeli atılan Taksim'deki camiye ilişkin "Taksim'de caminin inşa edileceği alan 2. Mahmut Vakfı'nın hayratıdır. Bizim o mekana hayrat olması hasebiyle cami dışında başka bir şey yapmamız zaten mümkün değil." dedi.

Ertem, fikir olarak yaklaşık 50 yıl önce gündeme gelen ve dün temeli atılan Taksim'deki camiye ilişkin tarihi süreci AA muhabirine anlattı.

Taksim'de dün temeli atılan caminin inşa edileceği alanda 2. Mahmut Vakfı'nın hayratı bir mescit bulunduğunu belirten Ertem, 2. Mahmut döneminde yapılan ancak sonraki yıllarda yanan Taksim Mescidi'nin yaklaşık 250-300 kişinin ibadet edebileceği şekilde onarılarak kullanıldığını söyledi.

Tarihi özelliği bulunmayan, geçen yıla kadar tenekeden minaresi olan mescidin bugüne kadar yaşatıldığını aktaran Ertem, şu bilgileri verdi:

"Taksim'e cami yapma projesi fikir olarak 1968'de ortaya atıldı. Bir grup hayırsever tarafından bu amaçla 1977'de dernek kuruldu. Belki çok büyük düşünülmedi ama 'Bu mescit buraya küçük gelecek, onu biraz daha büyütelim ve kamulaştırma yapalım.' denilerek, etraftaki taşınmazların alınmasıyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğüne görev verildi. Büyükşehir Belediyesinin mescidin yanındaki 800 metrekare arsasının alınması düşünüldü ama 1980'li yıllardaki belediye kamulaştırma işlemine izin vermedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanı olunca bu arsanın satışını uygun gördü ve Vakıflar bu taşınmazı aldı. Böylece alan biraz daha büyüdü. Ziraat Bankasının arsası da 1998'de alındı. Böylece bugünkü 2800 metrekare alan oluştu. Caminin yapımı ve arsasının oluşturulması görevi Vakıflar Genel Müdürlüğüne verildi. Süreç anlamında bakıldığında küçük bir camiden ihtiyacın artmasıyla daha büyük bir cami projesi ortaya çıkıyor. Bizim o mekana hayrat olması hasebiyle cami dışında başka bir şey yapmamız zaten mümkün değil."