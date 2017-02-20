Bizsiz başarılı olamazsınız

Başbakan Yıldırım, Münih’te Almanya Başbakanı Merkel ve ABD Başkan Yardımcısı Pence ile yaptığı görüşmelerde de önemli mesajlar verdi. Rakka operasyonuna terör örgütü PYD’nin katılmamasını isteyen Yıldırım, “Türkiye olmadan başarıya ulaşamazsınız” uyarısında bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'nın Oberhausen kentindeki mitingin ardından Münih'e geçerek, 53. Uluslararası Güvenlik Konferansı kapsamında temaslarda bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile önceki gün görüşen Yıldırım, dün Almanya'dan ayrılmadan önce de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. Yıldırım'ın Pence ve Merkel başta olmak üzere gerçekleştirdiği görüşmelerde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik planlanan Rakka operasyonu ele alındı. Yıldırım, Rakka operasyonuna Türkiye'nin "taktik destek" vereceğini açıklamıştı. Görüşmelerde Yıldırım'ın Türkiye'nin kırmızı çizgilerini masaya koyarak, Ankara'nın hassasiyetleri dikkate alınarak hareket edilmesini istediği öğrenildi.

TAKTİK VE LOJİSTİK DESTEK

Kaynaklar, Fırat Kalkanı'nda büyük başarı elde eden Mehmetçiğin korumasındaki ÖSO'nun ciddiye alındığını, özellikle ABD'nin ÖSO kuvvetlerine bakışının da değiştiğini kaydetti. Görüşmelerde El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesi nedeniyle ABD'li yetkililerin Türkiye'ye teşekkür ettiği, Yıldırım'ın da "Türkiye olmadan Rakka operasyonu başarıya ulaşamaz" mesajı verdiği öğrenildi. Yıldırım, Türkiye'nin bölgeyi çok iyi bildiğini, Rakka operasyonunda "taktik" desteğin yanı sıra gerekirse "lojistik" destek sağlanabileceğini söyledi.

PYD İLE YÜRÜMEYİ BIRAKIN

Türkiye'nin kırmızı çizgisinin "PKK/PYD-YPG terör örgütü" olduğunu hatırlatan Yıldırım'ın, operasyona bu örgütün neden katılmaması gerektiğini gerekçeleriyle anlattığı belirtildi. Operasyonda PKK/PYD'ye ihtiyaç olmadığını söyleyen Yıldırım'ın, Türkiye'nin desteğindeki ÖSO güçlerinin Fırat Kalkanı'nda sağladığı başarıya ve El Bab'ın DEAŞ'lı teröristlerden temizlenmesine dikkat çektiği ifade edildi. "Rakka operasyonu kesinlikle yerel unsurlarla yapılmalı" diyen Yıldırım, PKK/PYD'ye silah verilmesinin, aynı zamanda Türkiye'ye zarar verdiğini söyledi. Operasyonun PYD ile yapılması durumunda Rakka'da daha büyük sorunların yaşanacağını da söyleyen Yıldırım'ın, "Bırakın PYD ile yol yürümeyi" dediği öğrenildi. Almanya Başbakanı Merkel'in de, Rakka operasyonuna tam destek verdiği, Yıldırım'ın ise Alman Tornado uçakları tarafından sağlanan istihbaratın artırılmasını istediği belirtildi.



'HER ÜLKE TEK ADAM TARAFINDAN YÖNETİLİYOR'

Avrupa'daki STK temsilcilerine de referandum sürecini anlatan Başbakan Yıldırım, muhalefetin "Ülkeyi tek adam mı yönetecek" eleştirisine cevap verdi. Yıldırım, "Efendim iki tane adam yönetemiyor, tabii ki tek adam yönetecek. Her ülkede bir adam yönetiyor. Yetkiyi vatandaş bir kişiye veriyor" dedi.