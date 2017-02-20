Cumhuriyet'in operasyonu tutmadı; Anında tekzip geldi

Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yer alan provokatif habere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Orhan Uzuner avukatı aracılığı ile bir açıklama yayınladı. Açıklamada Milli menfaatler doğrultusunda görüş alışverişinde bulunulan bir grubu silahlı yapılanma gibi göstermek isteyen Cumhuriyet'in siyasi algıya oynadığı belirtildi.

İşte Uzuner'in açıklamasından öne çıkanlar:

DARBEYİ MİLLET ÖNLEDİ AMA İLETİŞİMİN ÖNEMİ DE GÖRÜLDÜ

15 Temmuz darbe girişimini,Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sokaklara,meydanlara çıkın çağrısını duyan,ona inanan,bu çağrıya icabet eden,sesine kulak verip,ülkesi ve devletine karşı yönelen kalkışmaya karşı göğsünü siper eden milletimiz önledi. Ancak kesintisiz iletişim olmasa Cumhurbaşkanımız, halkı sokağa çıkmaya çağırmayacak, darbe gerçekleşecek, devlet çökecek ülkemiz ve milletimiz için tam bir felaket olacaktı. Bu duruma düşmemek için kesintisiz iletişim hayati derecede önemlidir. Platformumuzun amacı ve faaliyet konusu daolası bir darbe girişimi,afet ve deprem gibi olumsuz olaya karşı kesintisiz iletişimi nasıl sağlanacağı konusunda fikir üretip paylaşmaktır.

MİLLİ KONULARDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ ÜZERİNDEN OPERASYON

Hal böyle iken Cumhuriyet Gazetesinde yapılan haberde, gerek ilk sayfada atılan sürmanşette "Erdoğan'ın milisleri" denilerek ülkesi, milleti ve devletinin bekası için gönüllülük esası içinde görüş alışverişinde bulunan,darbe ve deprem gibi olumsuz durumlarda haberleşmek için Whatsapp grupları kuran kişileri silahlı olarak göstermeye çalışmak ve diğer yandan da Cumhurbaşkanımızla irtibatlandırmak suretiyle gerçekle bağdaşmayan bir algı oluşturmak amaçlanmıştır.

GAZETEDE SİREN YERİNE SİLAH KELİMESİ KULLANILDI

Müvekkilim bir konuşmasında geçen "En küçük cihazımız olan düdüğümü anahtarımın yanına koydum. Arabamda megafon var. Gerektiği zaman kullanacağı siren var" şeklindeki konuşmasında geçen "Siren" yerine "Silah" denilerek gerçeğe aykırı haber yapılmıştır. Ayrıca 13. Sayfada "Açık silahlanın çağrısı" şeklinde arabaşlık atılarak siyasi bir algıoluşturmaya çalışılmaktadır.

Gazetenizde çıkan haberle Kardeş Kal Türkiye Platformu'nun amaç ve gayesinin dışında gerçek dışı başka bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır.