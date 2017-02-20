Erdoğan'ın miting yapma ihtimali bile korkuttu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da miting yapmasından korkan Almanlar ve Fetullahçıların yılmaz destekçisi Cem Özdemir şaşırtmadı. Özdemir Hristiyan partileri 'Kendi içlerinde yükselen Erdoğan hayranlığına' dikkat etmeleri konusunda uyardı

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin hükümeti, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Almanya'da bir referandum mitingi düzenlemesinden endişe ediyor.

MİTİNG KARARI YOK AMA İHTİMALİ BİLE KORKUTUYOR!

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer, Kölner Stadt-Aneiger gazetesine yaptığı açıklamada "ülkede yaşayan Türkiye kökenlilerin sayısının yüksek olması nedeniyle Erdoğan'ın da Almanya'da miting düzenlemeyi planladığını hesaba kattıklarını" ifade etti.

CEM ÖZDEMİR'DEN HRİSTİYANLARA "ÖNLEM ALIN" ÇAĞRISI!

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de Saarbrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Birlik Partilerine (CDU/CSU) kendi sıralarındaki Erdoğan taraftarlarına karşı önlemler alması çağrısında bulundu.