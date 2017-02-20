X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER HDP'li vekil Yıldırım gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

HDP'li vekil Yıldırım gözaltına alındı

  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 10:23
HDP'li vekil Yıldırım gözaltına alındı
HDP'li vekil Yıldırım gözaltına alındı

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Adıyaman Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütüne yardım' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davalara katılmadığı için geçen hafta hakkında yakalama kararı verilen HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, bu sabah Ankara'ya gitmek istediği havaalanında gözaltına alındı. Polisler tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Yıldırım, gözaltına alındığını ise sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından; 'Adıyaman Havalimanında gözaltına alınıyorum' paylaşımıyla takipçilerine duyurdu.