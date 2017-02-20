HSYK 227 hakim ve savcıyı ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile bağlantısı tespit edilen 227 hakim ve savcının meslekten ihracına karar verdiklerini bildirdi.

Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olağanüstü hal kapsamında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname gereği, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisak, irtibat ve bağlantısı olduğu iddia edilen hakim ve savcılarla ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda HSYK 2. Dairesince, daha önce açığa alınan hakim ve savcıların durumunu görüştüklerini belirten Yılmaz, 227 hakim ve savcıyı KHK gereği meslekten ihraç ettiklerini kaydetti.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüphelilerin beyanlarının soruşturmaya yön verdiğini belirten Yılmaz, ifadeler alındıkça yeni isimlere ulaşıldığını ve diğer delilerle desteklenmesi üzerine gereğinin yapıldığını ifade etti.

Yılmaz, şüphelilerin cep telefonları ve elektronik cihazlarındaki çözümlemeler ve ByLock mesaj içeriklerinin ortaya çıkması sonrası ulaşılan bilgilere göre de yeni şüphelilerin ortaya çıktığını aktardı.

HSYK tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplam 4 bin 176 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını söyleyen Yılmaz, yeni ihraç edilenlerle şu ana kadar meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısının 3 bin 886 olduğunu, hakkında işlem yapılan diğer hakim ve savcılarla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Mehmet Yılmaz, daha önce KHK ile ihraç edilen 200 hakim ve savcı hakkında ise yapılan incelemeler sonucu göreve iade kararı aldıklarını ifade etti.

Hakimler ve savcılar hakkında soruşturmaların 7 ildeki başsavcılıklarca yürütüldüğünü, yapılan değerlendirmelerin HSYK'ya iletildiğini belirten Yılmaz, "Genel Kurul'da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yargıyı tekrar çeteden arındırmak ve güvenilir bir yapıya kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Yılmaz ayrıca, şimdiye kadar ByLock kullandığı iddia edilen bin 760 hakim ve savcının tamamının meslekten ihraç edildiğini belirterek, "Şu an ByLock kullanıp da görev başında olan bir tek hakim ve savcı yok. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Artık teşkilat üzerindeki baskı kalksın, adliyeler huzurla çalışmalarına devam etsin çabası içindeyiz." diye konuştu.