İçişleri Bakanlığı'ndan flaş terörle mücadele açıklaması

İçişleri Bakanlığı sıcak FETÖ ve DEAŞ operasyonları ile bir haftalık operasyon neticelerini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından terörle mücadeleye ilişkin son dakika açıklaması geldi. Buna göre DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 21 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 5'i tutuklandı. Ayrıca FETÖ ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 501 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 53'ü tutuklandı.

Bakanlık aynı açıklamada son bir hafta içerisinde terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen toplam 268 operasyonda örgüte yardım yataklık yaptığı değerlendirilen 1067 kişinin gözaltına alındığını belirtti.