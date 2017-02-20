‘PYD-YPG etnik temizlik yapıyor’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 53. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen 'Eski Krizler Yeni Ortadoğu' başlıklı panelde konuştu. Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

DEAŞ, YPG ve diğer terör örgütleri birbirlerine silah satıyor. PKK bu silahları, Türkiye'deki terör saldırılarında kullanıyor. Türkiye, ABD'nin bir müttefiki, ama bu mücadelede başka bir terör örgütüne niye bel bağlanıyor?

YPG daha fazla toprak kazanmak istiyor. Onlar kendi değerlerini paylaşmayan herkesi, Sünnileri, Arapları şehirlerden gitmeye zorluyorlar, bu bir etnik temizliktir.

ABD Genelkurmay Başkanı (Joseph) Dunford bu teknik konuları görüşmek üzere iki gün önce Türkiye'deydi. Evet, lokal güçleri desteklemesi için özel kuvvetlerini sahaya göndermeleri önerisinde bulunduk.

PYD-YPG, Suriye'nin toprak bütünlüğü için mi çalışıyor? Hayır, aksine onların kendi gündemleri var. Kanton oluşturmak istiyorlar. Bir terörist devleti veya kantonu kabul etmiyoruz.

Astana görüşmeleri güven inşa etmek açısından önemli bir süreçti. Ancak şimdi, siyasi çözüme temel oluşturan Cenevre görüşmelerini devam ettirmeye ihtiyacımız var. Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada da "YPG ile DEAŞ birbirine karşı güç mücadelesi yapıyor. Ama yer yer birbirinden silah alıyorlar, değiştiriyorlar, satıyorlar" dedi.