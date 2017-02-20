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Bölgesi'ne hava harekatı: 11 terörist öldürüldü

  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 09:53 Güncelleme Tarihi: 20.2.2017 09:55
Zap Bölgesi'ne hava harekatı: 11 terörist öldürüldü
Zap Bölgesi'ne hava harekatı: 11 terörist öldürüldü

: bölgesine düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı terörist öldürüldü.