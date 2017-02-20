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Zap Bölgesi'ne hava harekatı: 11 terörist öldürüldü
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Zap
Bölgesi'ne hava harekatı: 11 terörist öldürüldü
Giriş Tarihi:
20.2.2017
09:53
Güncelleme Tarihi:
20.2.2017
09:55
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Zap Bölgesi'ne hava harekatı: 11 terörist öldürüldü
Zap Bölgesi'ne hava harekatı: 11 terörist öldürüldü
TSK
:
Zap
bölgesine düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı terörist öldürüldü.
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