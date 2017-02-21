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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı

  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 10:01 Güncelleme Tarihi: 21.2.2017 10:01
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesindeki Serik Genç İşadamları Derneğine yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yaptıkları soruşturmanın ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) bağlantılı olduğu iddia edilen Serik Genç İşadamları Derneğine operasyon düzenledi.

Serik ilçesi ile Antalya ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Çoğunluğu esnaf olduğu belirtilen zanlıların, FETÖ'ye finans sağladığı öne sürüldü.

Operasyonda 3 kişinin de arandığı bildirildi.