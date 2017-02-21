Çankırı merkezli FETÖ soruşturmasında 22 tutuklama

Çankırı'daki FETÖ soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 23 eski emniyet mensubundan 22'si tutuklandı.

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski emniyet mensubu 23 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 23 zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden 22'si tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 16 Şubat'ta 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapılmıştı. Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen, aralarında şube müdürü ve komiserlerin de olduğu 23 eski emniyet mensubu gözaltına alınmıştı.