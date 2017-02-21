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'e saldırı olayında 5 kişi yakalandı

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 17:40 Güncelleme Tarihi: 21.2.2017 17:49
Cem Küçük'e saldırı olayında 5 kişi yakalandı
Cem Küçük'e saldırı olayında 5 kişi yakalandı

Gazeteci 'ün kardeşinin evine saldırı iddiası ile ilgili soruşturmada beş kişi gözaltına alındı.

Gazeteci 'ün kardeşinin evine saldırı iddiası ile ilgili yürütülen soruşturma da flaş bir gelişme yaşandı.

Cem Küçük'ün kardeşine ait Güngören'deki evde yaşanan olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen Hazar Karataş, Şemsettin Öncül , Can Nergiz, Ercan Budak (ateş eden) ve olayda kullanıldığı iddia edilen pompalı tüfeği temin ettiği belirlenen Müslüm Can Çimen isimli şahıslar yakalandı.

İstanbul İstihbarat ve Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışma sonucu tespit ettiği şahıslar gözaltına alındı.

Saldırıda kullanılan silahın da ele geçirilerek kriminal incelemeye alındığı öğrenildi.

Adreste yapılan aramada olayda kullanılan pompalı tüfek ile 1 adet boncukatar tabanca elde edildi