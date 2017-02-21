FETÖ elebaşının kaynına hakimden ayar: Sırıtma

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, örgüte üye olduğu iddiasıyla tutuklanan 10 belediye işçisi ve memur, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Yargılananlar arasında Fetullah Gülen'in yeğeniyle evli olan Suat Adıyaman hakimden fırça yedi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden darbenin ardından 10 kişi, örgüte üye olduği iddiasıyla tutuklandı. Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davaya tutuklu 10 sanık, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

10 YILA KADAR HAPİS

Hazırlanan iddianamede sanıkların 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları istendi. Sanıklar arasında Fetullah Gülen'in yeğeniyle evli, Meram Belediyesi'nin engelli kadrosunda emlak servisinde işçi olarak çalışan ve yüzde 40 işitme engelli raporu bulunan Suat Adıyaman da bulunuyor.

ÖRGÜTÜN SOHBETLERİNE KATILDIM

Maneviyatını güçlendirmek için örgütün sohbet toplantılarını katıldığını belirten Adıyaman, savunmasında, ''Erzurumluyum ve Mehmet Kırkıncı hoca efendinin medreselerinde talebelik yaptım. Konya'ya 2005 yılında geldiğim de burada lise arkadaşım, cemaatin risale derslerine katıl dedi. Ben de bu örgütün sohbetlerine katıldım. Bekardım kimsem yoktu. Maneviyatımı güçlendirmek için bunlara katılıp ev sohbetlerine gittim. 2006 yılında da görücü usulüyle evlendim. Eşim hafız burada İlahiyat Fakültesi okudu. Zaman zaman KPSS sınavlarına da girdi ama kazanamadı. En son da KOMEK'te Kuran kursu eğitimi veriyordu" dedi.

MAHKEMEDE LAUBALİ İFADE VE TAVIRLAR

Meram Belediyesi'nde çalıştığı sırada 'Fetullah Gülen'in damadı' diye bilindiğini ifade eden Adıyaman'ın ifade verdiği sırada laubali tavırları dikkat çekti. Türkiye'yi sarsan olayı dürümcüden öğrendiğini iddia eden Adıyaman "15 Temmuz'da misafirlerim vardı. Televizyon seyretmiyordum. Erzurumlu lavaşçı bir arkadaş aradı ondan öğrendim" dedi.

SIRITMA BURASI MAHKEME SALONU

Adıyaman'ın, savunması sırasında ifadesini zaman zaman gülerek vermesi üzerine mahkeme başkanı Kadir Gezici, "Suat sırıtarak konuşma burası mahkeme salonu" diye fırçaladı.