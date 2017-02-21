Fransa'daki protestocu gençler SABAH'a konuştu: Geleceğimiz tehlikede

On üç göstericinin gözaltına alındığı protestoda, pankartlarda "Theo için adalet", "Unutmadık, affetmeyeceğiz" sloganlarıyla ülkedeki ırkçı politikalar ve yabancı asıllara yapılan ayrımcılık kınandı. Avrupa'da yükselen ırkçı dalga, nesillerdir Fransa'da yaşayan Afrika ve Ortadoğu'lu vatandaşların gündelik hayatlarını zorlaştıran uygulamaları da beraberinde getiriyor. Rutin kimlik kontrollerinde olağan şüpheli olarak görülme, sözlü tacizlere maruz kalma, iş başvuruları ve yasal işlemlerde ayrımcılıkla karşı karşıya kalmak gibi olaylar binlerce yabancı uyruklunun hergün başına gelebiliyor.

Tecavüz vakasından önce yapılan anketlerde, Le Pen'e verilen destek yüzde 22 iken, bu oran ırkçı adayın tecavüz zanlısı polislere destek vermesinden sonra yüzde 26'ya yükseldi. İki ay sornaki seçimler öncesi en yakın rakibine altı puanlık fark atarak birinci sıraya yükselen Le Pen'in ikinci turda şansı gözükmese de, giderek artan ırkçı söylemlerin ileriki yıllarda ülkede tansiyonu arttıracağı düşünülüyor.