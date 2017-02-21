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'li vekil İdris Baluken gözaltına alındı

AA
  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 15:22 Güncelleme Tarihi: 21.2.2017 15:38
HDP'li vekil İdris Baluken gözaltına alındı
HDP'li vekil İdris Baluken gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada verilen tahliye kararına itiraz edilen Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ankara'da gözaltına alındı.

Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkanvekili İdris Baluken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen Baluken'in, dosya kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talimatla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Diyarbakır'daki terör soruşturması kapsamında açılan davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Ocak'ta tahliyesine karar verilen Baluken hakkında, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine 17 Şubat'ta tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.