Kardeşlik köprüleri inşa etmemiz gerek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ankara’da yaşayan Suriyeli kadınları kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, farklı meslek gruplarından kadınların katılımıyla gerçekleşen kabulde, sığınmacılar konusunda çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra insani yardım alanındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu. Emine Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sığınmacı politikasını ve meslek sahibi kadınlar için hayata tutunabilecekleri imkânlar oluşturma konusunda, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını anlattı. "İstiyoruz ki ülkemizde dünyaya gelen çocukları kayıp bir nesil olmaktan çıkarıp, onlara temel eğitimlerini verelim. Gençler üniversite eğitiminden geri kalmasın. (...) Ensar ve muhacir kardeşliğinden kültürlerarası köprüler inşa etmek gerek" ifadelerini kullanan Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurulu'nun, üniversitelerde, Suriyeli gençler için özel öğrenci statüsünde kontenjanlar açtığını hatırlattı. Toplantıda, öğretmen, doktor, avukat ve diğer meslek gruplarına mensup Suriyeli kadınlar da söz alarak, sorunlarını ve taleplerini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kendilerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunma imkânı veren Emine Erdoğan'a teşekkürlerini ileten sığınmacı kadınlar, "Kalplerindeki duyguların, ifade edebildiklerinin çok ötesinde olduğunu" söyledi. Toplantı sonunda Suriyeli kadınlar, Emine Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.