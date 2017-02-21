Kumpasçılar tutuklandı

İki aydır gizlendikleri İstanbul Kayaşehir’deki evde yakalanan Selam Tevhid kumpasçısı savcılar Sarıkaya ve Çimen ile hâkim Gündoğdu tutuklandı. Evde eski Diyarbakır savcısı Hasan Kılıç’ın resmi pasaportu bulundu

FETÖ'nün yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanan firari iki savcısı ile bir hâkim dün tutuklandı. Zanlıların yakalandığı evde eski Diyarbakır savcısı Hasan Kılıç'ın resmi pasaportu çıktı. FETÖ/PDY'ye yönelik sözde Selam Tevhid soruşturmasında kumpas yaptıkları için tutuklanan eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya ile eski hakim Dursun Ali Gündoğdu, İstanbul Bakırköy ve Başakşehir'deki adreslerde geçen cuma akşamı yakalandı. Başakşehir'deki daireyi kiraladığı tespit edilen Gündoğdu'nun teyzesinin oğlu Erol Yılmaz İrfanoğlu da emniyete götürüldü. Adnan Çimen'in üzerinden 'Ramazan Karahan' adına düzenlenmiş sahte kimlik, Gündoğdu ile Sarıkaya'nın saklandıkları evde ise iki adet boş pasaport ve farklı kişilere ait kimlikler ele geçirildi. Dün sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 3 FETÖ'cü hain, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni yıkmaya teşebbüs" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

FETÖ'CÜ HAKİM VE SAVCILAR ADLİYEDE

RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, Gündoğdu, Sarıkaya ve Çimen hakkında yakalandıkları sırada evde çıkan pasaportlar ve Çimen'in üzerinde sahte kimlik çıkması nedeniyle "Resmi belgede sahtecilik" suçundan da tutuklanmasına hükmetti. Erol Yılmaz İrfanoğlu da "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, eski hakim Dursun Ali Gündoğdu SEGBİS ile ifade verdi. Bunun yanı sıra eski savcı Adnan Çimen, soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, eski savcı Sadrettin Sarıkaya da Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyeliği suçundan ifade verdi. Gündoğdu, Sarıkaya ve Çimen savcılık ifadelerinin bitmesinin ardından "Selam Tevhid" soruşturmasında binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ndeki davaya ilişkin SEGBİS sistemiyle ifade verecek. Hasan Kılıç'ın hücre evinde saklandığı şüphelerine neden olan pasaportla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Dursun Ali Gündoğdu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından 54 hakim ve savcı hakkında, "Selam Tevhid'de Kumpas" yaptıkları iddiasıyla açılan ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde süren davanın firari hakimiydi. Eski savcı Sarıkaya ise, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırmıştı.

HAİNLİKLERİ YÜZLERİNDEN OKUNUYOR

Yüz okuma uzmanı Sevgi Karaca, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan FETÖ'cü hakimlerden Sadrettin Sarıkaya'nın yüz analizini yaptı. İşte Karaca'nın tespitleri:

Her iki kulaktakı kıvrımlar, çocukluğunda baskı görüp kontrol edildiğinin göstergesi.

Kulakların dışarı çıkık ve öne eğik olması, kendi sesini dinlemeyi sevdiğine işaret eder. Bu kendini beğenmişliktir.

Kaşların kalın ve düzensiz olması, sabırsızlık, işler yolunda gitmediğinde düş kırıklığı, depresyona eğilim ve öfke var demektir.

Kaşlarının düzensiz olması yüksek stres altında olduğunun işareti.

Küçük ve ince dudaklı bir ağız kendine güvensiz bir kişilik göstergesidir. Bu yüz hattı, yaşam boyu doyumsuzluk veya moral bozukluğu çeken bir kişiliği işaret eder.

Zayıf çene kemikleri güçlü değer sistemlerinin olmadığını gösterir. Aynı zamanda, gizli veya başkalarına karşı haksız yere komplo kurabileceği anlamına gelebilir. Ya da durumlar hakkında mantıklı davranmak yerine birilerinden intikam almayı denemek isteyebilir. Çene kemiklerinin dar olması, duygularıyla savrulabilir bir kişiliğe işaret eder. Kolayca ikna edici insanların etkisi altında kalabilen bir kişilik göstergesidir.