Mesud Barzani Türkiye'ye geliyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, temaslarda bulunmak üzere hafta sonu Ankara'ya gelecek.

Barzani, geçen yıl 23 Ağustos'ta Ankara'ya ziyarette bulunmuştu. Hafta sonu Ankara'ya ziyaret planladığı öğrenilen Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi bekleniyor. Gündemde üç başlığın öne çıkması öngörülüyor: Musul, Başika ve Şengal.

Görüşmelerde, Musul'da terör örgütü DAEŞ'e karşı süren operasyon ele alınacak. Türkiye'nin Irak içinde bulunan Başika kampı ve peşmergenin eğitimi üzerinde durulacak. Terör örgütü PKK'nın ikinci Kandil yapmak istediği Şengal bölgesindeki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. PKK ile mücadelede işbirliğinin de görüşmelerde ele alınacağı konuşuluyor.