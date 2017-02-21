Tutuklu eski Tuğgeneral: Protesto ediyordum

İzinli olmasına rağmen darbe gecesi birliğe gelen eski 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan: "Eşimle aramızda ciddi bir tartışma yaşandı. Amacım eşimi protesto etmekti." dedi.

Darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoban girişinde durdurulan 38'i tutuklu, 81 sanığın Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda oluşturulan Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ilk günkü duruşmasında, iki sanık dinlendi.

EŞİMİ PROTESTO EDİYORDUM!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yıllık izinde olmasına rağmen Lüleburgaz'da konuşlu 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına intikal eden eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan, savunmasında, "Darbe gecesinin yaşandığı gün ailemle Bodrum'a tatile gittik. Tatilde otomobil ile ufak çaplı bir kaza yaptık. Eşimle bu nedenle aramızda ciddi bir tartışma yaşandı. Daha sonra eşim ve çocuğumdan ayrılarak, moralim de çok bozulduğundan acil olarak, Lüleburgaz'a dönme kararı aldım. Amacım eşimi protesto etmekti." dedi.