Latif Erdoğan: FETÖ'yü satmamaları için ailelerine maaş bağladılar

Bir dönem teröristbaşı Gülen’e en yakın isim olarak bilinen Latif Erdoğan’dan Sabah.com.tr’ye önemli açıklamalar: “Bütün suçu ölmüş birinin üzerine yıkacaklar, eksik ifadelerle itirafçı olmaya çalışacaklar. Gülen’i aklamaları ve itirafçı olmama şartıyla hepsinin sivildeki maaşı kadar ailelerine ve kendilerine maaş bağlandı. Saçları kesilip mahkum elbisesi giydirilmeleri gerekir. “

Cumhurbaşkanı'na suikast davası başta olmak üzere birçok önemli dava için start verildi. Darbeye karıştıkları ve FETÖ ile irtibatları ispatlanmış bütün önemli isimler mahkemede emniyet ve savcılık ifadelerini reddederek ağır birlik etmişçesine teröristbaşı Gülen'i aklama gayreti içerisine girdi. "Beni asın ama FETÖ'cü demeyin" şeklinde ortak ifade veren bu hainlerin gerçek amacını bir dönem Gülen'e en yakın isim olarak bilinen Latif Erdoğan'a sorduk.

İŞTE LATİF ERDOĞAN'IN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAZI BAŞLIKLAR

"FETÖ'YÜ REDDEDİN BİZ SİZİ KURTARIRIZ" TALİMATI ALDILAR!

Baştan beri söylüyorum. 15 Temmuz'dan bu yana bütün FETÖ tutuklularına aynı telkin veriliyor: "Siz mahkemelerde FETÖ'yü ve Gülen'i satmayın, biz sizi kurtaracağız" Bu telkin sadece askerlere değil sivillere de veriliyor. Bu yüzden elde binlerce delil olmasına rağmen bütün yaşanmışlıkları reddediyorlar. Adaleti bu yöntemle yanıltacaklarını düşünüyorlar ama nafile. FETÖ'yü satmayanlar olduğu kadar birçok itirafçı da var. Onları ifadeleri ve eldeki deliller Darbeye karışan FETÖ'cü hainleri ömürlerinin sonuna kadar cezaevinde tutmaya yeterli.

ÖLMÜŞ BİRİNİN ÜZERİNE YIKACAKLAR

Tutuklu darbecilerin bir taktiği de bütün olayları ölmüş insanların üzerine yıkmak. Bunlardan biri de şehit Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi. Dikkat ederseniz alakalı alakasız tüm darbeciler Semih Terzi'yi suçluyor. Yakında bizim liderimiz Fetullah değil Semih Terzi derlerse şaşırmayın!

TUTUKLULARI VE AİLELERİNİ YALANLARLA KANDIRIP GARANTİ VERDİLER

Darbeci hainlerin ifadelerinde dikkat çeken bir şey var. "Bizi asın ama FETÖ'cü demeyin" diyorlar. Darbeci olmayı, ağırlaştırılmış müebbet cezası almayı göze alıyorlar ama FETÖ'ye toz kondurmuyorlar. Bunlar kahraman falan değil. Bu ifadenin tek bir açıklaması olabilir. Bu darbecilere ve ailelerine sahte vaatlerle kandırmışlar ve garanti verilmiş. Yakında bu garantinin nasıl fos çıkacağını aileler de cezaevindeki hainler de görecek. O zaman ailelerin konuşmaya başlayacağından ve yeni ifadeler ortaya çıkacağından eminim.

AİLELER VE DARBECİ HAİNLERE MAAŞ VERİLİYOR

İtirafçı olmayan ve yurtdışına kaçan darbecilere ve ailelerine FETÖ tarafından düzenli maaş veriliyor. Cezaevine girmeden önce aldıkları maaşların aynısını alıyorlar. Sürekli aileleri ziyaret ederek bugünler geçici şeklinde telkinlerde bulunuyorlar. Bu bir oyalama taktiği. FETÖ bu şekilde durumu kurtarmaya çalışıyor. Ancak cezaevinde ve yurtdışında insanlar sağlıklı düşünmeye başladıkça kandırıldıklarını anlayacaklar.

ŞOV YAPIYORLAR AMA BEDEN DİLLERİ FARKLI

Mahkeme önlerinde ve mahkeme salonlarında yapılan şova inanmayın. Beden dilleri ve ruh dünyaları bunu söylemiyor. Ben çatı davada Alattin Kaya ve İlhan İşbilen ile tartıştım. Orada şov yaptılar ama içten içe ne kadar pişman olduklarını gözlemledim. Gözleri, mimikleri, bakışları çökmüşlüklerini ele veriyor.

SAÇLARI KESİLMELİ VE MAHKUM ELBİSESİ GİYDİRİLMELİ

Özellikle darbeye karışan, Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan, silah sıkan, insan öldürenlerin şov yapmasına izin verilmemesi gerekir. Ayrıca bu isimlerin aynı ABD'de olduğu gibi saçları kesilmeli ve mahkum elbisesi giymeleri gerekir. Takım elbise ve uzun saçlarla kendilerine kahraman havası veriyorlar. Bu resimleri FETÖ üyeleri sosyal medyadan paylaşarak kendilerine sahte kahraman üretiyor. Adalet Bakanlığı bu şova izin vermemeli.

ABD YAKINDA GÜLEN'İ TESLİM EDECEK. ŞOV YAPANLARIN HEPSİ İTİRAFÇI OLACAK!

ABD yakında Gülen'i iade edecek. Bundan hiç kuşkum yok. Başka bir ülkeye de gönderilebilir diyorlar ama ben Türkiye'ye teslim edileceğine inanıyorum. O zaman durum çok değişecek. Bugün ABD'den güç olarak FETÖ'ye kalkan olan Kırgızistan gibi ülkeler ilk iş olarak bunları kovacak. Bugün şov yapan FETÖ'cü hainler ise itirafçı olmak için sıraya girecek.

YURTDIŞINA KAÇAN VATANSIZLAR TÜRKİYE'YE GELMEK İÇİN YOLLAR ARAYACAK!

Asıl önemli sorun yurtdışına kaçan 80 bin civarındaki FETÖ'cü hain meselesi. Gülen teslim edildikten sonra vatansız kalan FETÖ'cüler de Türkiye'ye gelmenin ve hain damgasından kurtulmanın yollarını arayacak. Belki doğrudan suça bulaşmayanların cezası biraz hafifletilebilir.

Kaynak: Sabah.com.tr