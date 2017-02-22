Malatya'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Malatya'da otomobil ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Temel yönetimindeki 44 AT 370 plakalı otomobil ile konfeksiyon fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Müslüm Ürkmez idaresindeki 44 NB 407 plakalı servis minibüsü, Malatya-Adıyaman Karayolu'nun Kayseri yol ayrımındaki Tavşentepe mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ali Seydi Temel (55) ile oğlu Ahmet Temel (34) olay yerinde hayatını kaybederken, servis minibüsü sürücüsü Ürkmez ile Ezgi Gülcan, Zıddi Elmalı ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Malatya Devlet Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.