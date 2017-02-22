Menfez paşası Zekeriya Kuzu’nun domuz yuvası firarı!

15 Temmuz’da hain planının hayata geçirildiği gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öldürmek üzere gittikleri Marmaris’ten darbenin püskürtülmesi sonrasında dağlara, tarlalara, mağara ve menfezlere saklanan Fetullahçıların yargılamalarına başlandı.

Muğla Marmaris yolunda asfaltın altındaki bir inde saklandığı belirlenen ve oradaki görüntüleriyle suikast timi hainlerinin sembolü haline gelen Zekeriya Kuzu'nun 10 günlük kaçışı bu akşam deşifre oluyor.

PAŞA İKEN TERÖRİST OLDU, DOMUZ YUVASINDA 10 GÜN SAKLANDI!

İhaneti ortaya çıkmadan önce Paşa olan lakabı ve Muğla Çetibeli mevkiinde bulunduğu yer nedeniyle bugünlerde Menfez Paşası olarak anılan Zekeriya Kuzu'nun 10 gün boyunca saklandığı yerin domuzların uğrak mekanı olduğu ortaya çıktı. Sabah Özel İstihbarat ekibinin çarpıcı kayıtları ile aydınlanan 10 günlük firarın ayrıntıları izleyenleri şok edecek.

KORKUDAN İNSANLIK DIŞI DURUMLARA GİRDİLER

Menfez paşası Zekeriya Kuzu'nun ve diğer hainlerin kaçış güzergahına, Başaramadıkları darbe sonrasında korkudan nasıl insanlık dışı bir biçimde yaşamak zorunda kaldıklarına kadar bir çok ayrıntı bu akşam 21.00'da A Haber'de yayınlanan Orhan Sali ile Söz Teması programında olacak.