Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsünün serbest bırakılmasını Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan Sabah.com.tr için yorumladı

BENİ KAPIDAN İÇERİ BİLE ALMADILAR!

Sene 2007 olmalı. GATAda yatan, Kıbrıs gazisi eniştemi ziyarete gitmiştik. Girişte anneme ve bana başörtümün iğnesini çıkarmamızı ve tavşan kulağı tabir edilen şekilde bağlamamızı, aksi takdirde içeri alınmayacağımızı söylediler. Annem dedikleri şekilde başörtüsünü bağladı ve çıktı. Ben iğnemi bile çıkarttırmaya hakkınız yok deyip kapıda kalmıştım. O askerlere de acımıştım aslında çünkü muhtemelen onlar da başörtülü annelerin evlatlarıydı ve komutanları ne emrettiyse onu yapıyorlardı.

ARTIK BAŞÖRTÜLÜ KADINLARIN ASKER OLACAĞI BİR ORDUMUZ VAR.

Ameliyatlı gazi eniştem de gönlümü almak için ta dış kapıya kadar gelmişti. Geçen on yıla bakıyorum da sanki bu kötü hatıralar bir asır uzağımızda kalmış gibi ve bugün başörtülü kadınların asker olarak hizmet edebileceği bir ordumuz var. O "bizim" iyelik ekini kolay kazanmadık velhasıl, biraz da bu yüzden EVET!





EMEKLİ ALBAY İBRAHİM KELEŞ TSK'DAKİ BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI İLE İLGİLİ ANILARINI AHABER'DE ANLATTI

"O kötü hatıralar bir asır kadar uzağımızda..."