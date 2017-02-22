Sabah Gazetesi muhabirine çirkin saldırı

Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, Bangladeş Büyükelçiliği'nin düzenlediği toplantıda SABAH gazetesi muhabirine kafa attı. Ataöv'ün akıl almaz hareketi, tepki çekti.

Uluslararası Ana Dili Günü nedeniyle Bangladeş Büyükelçiliği'nin düzenlediği toplantıda Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, SABAH gazetesi muhabirine sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. SABAH'a dil uzatan, muhabirimize kafa atan Prof. Dr. Ataöv, özür dahi dilemeden toplantıyı terk etti. Ataöv'ün bu küstah tavrı tepkiyle karşılandı.

İşte Sabah Gazetesi muhabirine saldıran Prof. Dr. Türkkaya Ataöv;

'BELKİ AKLIN BAŞINA GELİR'



Muhabirimiz Selva Ünal yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Resepsiyonda Bangladeş Büyükelçisi'nin asistanı Meltem Hanım kendisi ile görüşmemi söyledi. Ben de ayrılmadan önce Meltem Hanım'ın yanına gittim. Meltem Hanım, iki beyefendi ile sohbet ediyordu. Beyefendilerden birinin Prof. Dr. Türkkaya Ataöv olduğunu öğrendim. Meltem Hanım beni Prof. Dr. Ataöv'le tanıştırdı.

SABAH GAZETESİ'Nİ DUYUNCA...



Ataöv, bunun üzerine Meltem Hanım'a 'Bu çocuk senin asistanın mı?' diye sordu. Meltem Hanım da 'Hayır, Sabah Gazetesi'nde muhabir' diye karşılık verdi. Ataöv, duymadığı için ben de tekrarladım, 'Merhaba ben Selva Ünal, SABAH gazetesinden' diyerek el sıkıştım. Bunun üzerine Ataöv, sinirli bir şekilde el kol hareketleriyle, 'Öyle bir gazete yok! Bedava dağıtılan gazete, gazete değildir' diye hakaret etti. Ben de sözlerine cevaben, 'Öyle bir gazete var ve bedava değil, insanlar kendi istekleriyle para verip alıyorlar. Bize inanıyorlar, güveniyorlar' karşılığını verdim.

HAKARETE BAŞLADI



Bana 'Akılsız' gibi aşağılayıcı tabirlerle hakaret eden Ataöv, daha sonra 'Sana bir şey diyeceğim' diyerek yanıma yaklaştı ve ani bir hareketle kafamın sol tarafına kafasıyla sert bir şekilde vurdu. Canım çok acıdı. Böyle bir durumla ilk defa karşı karşıya geldiğim için şoka girdim ve ancak 'Ne yapıyorsunuz?' diye sorabildim. Ataöv de alaycı bir tavırla 'Belki aklın başına gelir' dedikten sonra hızlı bir şekilde toplantıyı terk etti."

BİZ UTANDIK KENDİSİ UTANMIŞ MIDIR?



Toplantıda bulunanlar, Ataöv'ün bu davranışına tepki göstererek "Kendini aydın olarak gören bir kişinin, karşısındaki bir insana böyle taciz ve hakarette bulunması normal bir kişinin yapabileceği davranış değil. Biz utandık ama kendisi utanmış mıdır, çok merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğrayan muhabirimiz Selva Ünal;

Kaynak: Sabah.com.tr