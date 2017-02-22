Zekai Paşa’dan şehit Halisdemir’e kahramanım

Özel Kuvvetler'i basan ve Astsubay Ömer Halisdemir'i vurup şehit eden darbeciler, dün hâkim önüne çıktı Sanık Astsubay Ali Güreli: Zekai Paşa, 'Haini vuran kahraman' deyip yerde yatan Ömer Halisdemir'i öptü

Darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in öldürülmesinden sorumlu, aralarında Binbaşı Fatih Şahin ile Üsteğmen Mihrali Atmaca'nın da bulunduğu 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, sanıklar alfabetik sıraya göre savunmalarını yaptı. 15 Temmuz günü Silopi'de emir astsubayı odasında otururken, saat 21.30-22.00 sıralarında Terzi'nin "Diyarbakır'a gideceğiz. Hazırlığını yap" dediğini belirten Semih Terzi'nin emir astsubayı Ahmet Kara, helikopterde Terzi ile sırt sırta oturduklarını söyledi.

ÖKK kapısına 30 metre kala ağaçların arasından ateş sesi geldiğini, ambulans diye bağırıldığını duyduğunu anlatan Kara, "Terzi'nin 3-5 metre gerisindeydim. Karargâh binasına koştum. Terzi'ye müdahale ediliyordu. Terzi'nin telefonunu bir subay Ümit Bak'a verdi" dedi.

Sanık Binbaşı Fatih Şahin'in teçhizatlı olduğunu, sürekli telefonuyla konuştuğunu belirten Kara, hâkimin "Hiç konuşmadınız mı?" sorusu üzerine, "Konuştuk. Fatih Şahin 'Vallahi de bilahi de haberim yoktu' dedi" diye yanıt verdi. Kara, "Silah, telsiz teçhizatım yoktu. Sadece Terzi'nin çantası ve elbiselerini taşıdım. Semih Terzi'nin böyle bir şeyin içinde olabileceği aklımın ucuna gelmedi" diye devam etti.

Ahmet Kara savunmasını, "Halisdemir'in sahip olduğu bilgiye sahip olsaydım, ben de uyarılmış olsaydım Halisdemir'in yaptığı gibi Semih Terzi'yi vururdum. Ben Semih Terzi'nin emir astsubaylığına gönüllü olmadım" diye tamamladı.



BİR BİRLERİNİ YALANLADILAR

Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu sıkan Binbaşı Fatih Şahin ise savunmasında beraberindeki ekibin aksine Ankara'ya gideceklerinden haberdar olmadığını savundu. Bunun üzerine söz alan sanık Mihrali Atmaca, "Saat 21.30'da Ahmet Kemal Yüzbaşı ile otururken yanımıza gelen Fatih Şahin Ankara'ya gideceğimizi, oradan da operasyon bölgesine intikal edeceğimizi söyledi. Bizzat şahidim" diyerek Şahin'i yalanladı.

SEMİH TERZİ'NİN EMİR ASTSUBAYI: BENİMDE HABERİM OLSAYDI VURURDUM

Jandarma üstçavuş sanık Ali Güreli hâkimin, "15 Temmuz'u kim yapmış olabilir?" sorusuna "İçimizde oluşan hainler" yanıtını verdi. Sanık avukatlarından Basri Aydın'ın, "Zekai Aksakallı'nın, darbe gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda birini öpüp tebrik ettiği söyleniyor. Bu kişi kim?" sorusuna ise Güreli, "Zekai Aksakallı, 'Darbeci haini vuran kahraman aslanım' diyerek, yerde yatan Ömer Halisdemir'i öptü" yanıtını verdi.

Sanık Başçavuş Cihat İbrahim Yörük, Diyarbakır'da otobüs ile havalimanına giderken, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasını duyduklarını söyledi. Yörük, "Tim komutanına sordum. 'Gideceğimiz yerde göreceğiz' dedi. Sabah Zekai Paşa geldi. Mihrali üsteğmen ve İsmail başçavuşu alnından öpüp tebrik etti" dedi.



'DARBECİ İNLEYE İNLEYE ÖLDÜ'

Mahkeme salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Sanıkların ifadesi sırasında şehit Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir'in kafasını sallayarak tepki göstermesi dikkat çekti. Sanıklardan Erhan Almaz ise şunları anlattı: "Rahmetli Ömer Başçavuş'un belki de en son konuştuğu kişi benim. 'Merhaba abi' dedim. 'Merhaba' dedi. 3 metrekare alan içinde silahlar patladı. Tavşana fener tutarsan şaşar kalır gibi hepimiz kaldık. Ben vurulanın 'Ah vuruldum' sesinden Semih Terzi olduğunu anladım. Terzi yerde inleye inleye öldü."



İLK KURŞUNU SIKAN EN ÖNDE

Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu sıkan Binbaşı Fatih Şahin, mahkeme salonuna böyle getirildi...