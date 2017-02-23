Başbakan Binali Yıldırım ve Navaz Şerif ortak açıklama yaptı

Konuk Başbakan Navaz Şerif ile görüşen Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, 15 Temmuz alçak terörist darbe girişiminin hemen ertesinde Pakistan parlamentosunun her iki kanadı Türkiye'nin yanında yer alarak bir kez daha dostluk ve tarihi dayanışma ruhunu göstermişlerdir. İki lider açıklamalarında FETÖ ile mücadeleye dikkat çekti. Başbakan Yıldırım'ı Pakistan'a davet eden Şerif açıklamasında, Türkiye'nin ikinci evleri niteliğinde olduğunu belirterek, "Bir kez daha Pakistan'ın Türkiye ile olan dayanışmasını ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişimine karşı Türkiye ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye ve Türk halkı o gece tanklara karşı sokağa çıkmıştır ve demokrasiye karşı mücadele vermiştir. Bu, altın harflerle tarihe yazılacaktır." dedi. Konuk başbakan sözlerini "Çok yaşa Pakistan, çok yaşa Türkiye" diyerek sonlandırdı. İşte iki liderin açıklamalarından öne çıkan satırlar...

Başbakan Binali Yıldırım ve Pakistan Başbakanı Navaz Şerif Çankaya'da görüştü. İki lider görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "15 Temmuz alçak terörist darbe girişiminin hemen ertesinde Pakistan parlamentosunun her iki kanadı Türkiye'nin yanında yer alarak bir kez daha dostluk ve tarihi dayanışma ruhunu göstermişlerdir. Fethullahçı örgüt 170'e yakın ülkede büyük bir tehdittir. Bu terör örgütünün Pakistan'daki bütün izlerinin silinmesi için titizlikle çalıştığınızı biliyoruz. FETÖ Pakistan'da artık yaşama şansı bulamayacak ve ülkeyi tamamen terk edecektir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Navaz Şerif'e "dostum" diye hitap eden Yıldırım, "Kökleri tarihe uzanan, dostluk ve kardeşlik ilişkileriyle bağlı olduğumuz Pakistan'ın Başbakanı aziz dostum Navaz Şerif'i beraberindeki heyetle birlikte ülkemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade ederek sözlerime başlıyorum. Sayın dostum Navaz Şerif 2 yıl aradan sonra evinden uzakta, ikinci evinde Türkiye'dedir. Evinize hoşgeldiniz. Bu ziyaretiniz, diplomatik ilişkilerimizin tesisisin 70'inci yıldönümünde gerçekleşiyor. Bu itibarla çok daha önem arz etmektedir. Pakistan'la ilişkilerimiz, bağımsızlığını kazandığı ve devletini kurduğu 14 Ağustos 1947'den bu yana dostluk ve kardeşlik temelinde şekillenmiştir. Pakistan halkıyla ilişkilerimiz bununla sınırlı değildir. Müslümanların Kurtuluş Savaşı'nda bize verdiği destek zihnimizde ve Türk halkının gönlünde özel bir yere sahiptir. Her iki ulusun kardeşliği birbirlerine zor zamanlarda ve ulusal meselelerinde verdikleri destekle sübut bulmuştur" ifadelerini kullandı.

"FETÖ, 170'E YAKIN ÜLKEDE TEHDİT"

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En son olarak 15 Temmuz alçak terörist darbe girişiminin hemen ertesinde Pakistan hükümeti, ayrıca Pakistan Parlamentosunun her iki kanadı ve bütün Pakistan halkı Türkiye'nin yanında yer alarak bir kez daha dostluğu, kardeşliği ve tarihi dayanışma ruhunu göstermişlerdir. Türk milleti adına o zor günümüzde bize verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Pakistan Parlamentosunun her iki kanadı, oy birliğiyle aldığı kararlarla ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi karşısında açık bir dayanışma sergilemişlerdir. Türk milletine ve Türkiye'nin demokratik düzenine karşı bir kalkışma hareketine girişen terör örgütü Fetullahçı Örgütü, faaliyette bulunduğu 170'e yakın ülkede büyük bir tehdittir. Kardeş Pakistan'ın da güvenliğine, kamu düzenine karşı bir tehdit oluşturduğunu düşündüğümüz bu terör örgütünün bütün izlerinin silinmesi ve Pakistan'dan çıkarılması konusunda çok titiz bir yaklaşımınız olduğunu biliyoruz ve bunun için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan'ın atacağı ilave adımlarla FETÖ artık Pakistan'da hayat alanı bulamayacak ve tamamen ülkeyi terk edecektir."

ERDOĞAN, MART BAŞINDA PAKİSTAN'DA

Pakistan ile bütün alanlarda ilişkilerin tarihi köklü kardeşlik hukuku içerisinde geliştirildiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Bundan sonraki hedefimizde başta ikili ticaret ve yatırım olmak üzere bölgesel konular ve uluslararası konularda var olan ilişkilerimizi sürdürmektir. Türkiye-Pakistan YDSK'nın 5. toplantısını, Sayın Başbakan ve bakanların katıldığı, karşılıklı görüşmelerin yapıldığı verimli bir toplantıyı gerçekleştirdik. 6. toplantı önümüzdeki yıl Pakistan'da gerçekleştirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki ayın başında Pakistan'da bölge ülkelerinin devlet başkanları, hükümet başkanlarıyla Pakistan'ın ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirecekler" şeklinde konuştu.

"İKİ ÜLKE DE BU TERÖR İLLETİNDEN KURTULACAK"

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye de, Pakistan da bu terör illetinden kurtulacaktır. Bu konuda da yakın işbirliğimiz bundan böyle de aynı şekilde dayanışmamız devam edecektir. Pakistan coğrafi konumu, doğal kaynakları büyük potansiyel sunan, ekonomisiyle bölgenin stratejik öneme sahip ülkesidir. Anahtar bir ülke konumundadır. Pakistan'ın karşılaştığı bütün zorluklara rağmen her alanda büyük ilerlemeler kaydetmesi bize gurur vermektedir. Türkiye, parlak bir geleceğe sahip Pakistan'la var olan dayanışmasını ileriye taşıma konusunda kararlıdır. Çok yaşa Türkiye-Pakistan dostluğu."

NAVAZ ŞERİF: TÜRKİYE'NİN DÜŞMANI PAKİSTA'IN DA DÜŞMANIDIR

Konuk Başbakan Navaz Şerif ise, Türkiye'nin ikinci evleri niteliğinde olduğunu belirterek, "Bir kez daha Pakistan'ın Türkiye ile olan dayanışmasını ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişimine karşı Türkiye ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye ve Türk halkı o gece tanklara karşı sokağa çıkmıştır ve demokrasiye karşı mücadele vermiştir. Bu, altın harflerle tarihe yazılacaktır. Bu darbe girişiminin arkasında bulunan yasa dışı örgüt konusunda herkesi uyandırmıştır. Pakistan da aynı şekilde bu mücadeleye destek vermiştir. Türkiye'nin düşmanlarının Pakistan'ın düşmanı olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin bu tür hain ve korkakça girişimlere meydan vermeyeceğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

İSLAMAFOBİA'YA KARŞI ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Türkiye ile Pakistan işbirliğinin ekonomik, siyasi, yatırım, eğitim, kültür ve turizm alanlarında devam ettiğine işaret eden Şerif, bugün imzalanacak olan anlaşmaların bu süreci daha da destekleyeceğine dikkati çekti. Büyüyen İslamafobia'ya karşı ortak mücadele vereceklerini anlatan Şerif, birlikte daha iyi ve güvenli bir dünyanın gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti. Başbakan Yıldırım'ı Pakistan'a davet eden Şerif, konuşmasını "Çok yaşa Pakistan, çok yaşa Türkiye" diyerek sonlandırdı.