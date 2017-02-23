‘Cumhurbaşkanımız ile ortak mitingler olacak’

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız ile büyük illerde ortak mitinglere katılacağız. Cumhurbaşkanımızın sahaya inmesi, dolaşması, teşkilata rehavet getirmez, aksine coşkuyu artırır. MHP ile bir-iki programda beraber bulunabiliriz

Başbakan Binali Yıldırım dün Çankaya Köşkü'nde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenlerini ağırladı. Yıldırım, yaklaşık 2 saat 45 dakikalık sohbette gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım şu mesajları verdi:



ŞÜKREDERİZ: (Daha önce 'anlamlı bir evet bekliyoruz' demiştiniz) Anlamlı evet demek, millet gönlünden ne geçiyorsa, hangisi gönlünden geçiyorsa, anlamlı olan odur. Bizde vatandaşın verdiğine şükretmekten, teşekkür etmekten başka bir şey olmaz. Vatandaşın iradesine oran belirlemek bize yakışmaz. Onların iradesini yok sayamayız. Ama anlamlı bir evet beklemek hakkımız. Vatandaş olumlu yanıt verirse ne âlâ, vermezse başımız gözümüz üstüne.

YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ MADDELERİ NELER? - 2017 REFERANDUM NE ZAMAN?

COŞKUYU ARTIRIR: (Cumhurbaşkanı'nın saha performansı rehavet mi oluşturuyor?) Cumhurbaşkanımız bu kampanyada etkin rol alacak. Bazı illerde birlikte olacağız. Cumhurbaşkanımızın sahaya inmesi, dolaşması, teşkilata rehavet getirmez, aksine coşkuyu artırır. Bütün kararsızların kararının evet yönünde olması için çalışıyoruz. Biz vekiller olarak vatandaşın önüne teklifi götürdük, bize verilen görev bununla sınırlı. Bundan sonrası seçmenin, vatandaşın işi.

Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar



ORTAK PROGRAM: MHP ile yapacağımız işleri işaret dili kullanarak yapmıyoruz, aleni yapıyoruz. Dolayısıyla, bu kampanya döneminde MHP ile ortak etkinlik yapma konusu şu anda karara bağlanmış bir şey değil. MHP'nin ayrı bir siyasi programı var. Bizim de ayrı bir siyasi programımız var ama burada bir hedef birliği var. Programları AK Parti olarak biz ayrı yapacağız, onlar ayrı yapacaklar. Belki süreç içinde bir iki programda beraber olabiliriz.



BOZKURT İŞARETİ: (Bozkurt işareti) İzleyici, "Ülkücüleri unutmayın Başbakanım" diye bağırınca, ben de ülkücülerin işaretini yaparak karşılık verdim. Hepsi o. Bunda yanlış bir şey var mı? Herkesin işaretini yaparız. Türkiye'nin bütün renkleri bizim için aynıdır. 80 milyonu kucaklayacağız derken bunda tek istisna olan terör örgütleridir. Bu ülkenin parçalanmasını isteyen, bu ülke için kötü emelleri olanlar dışında herkesle beraber oluruz.

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CHP KAMPANYAYI YUMUŞATTI: CHP, kampanyasını yumuşatmış görünüyor. Bence kucaklayıcı olmak, ayrıştırmadan, sertleştirmeden insanları... Kan, hainlik gibi hiçbir şekilde vatandaşın hoşuna gitmeyen, vatandaşın hiç hak etmediği söylemler olmaması iyi bir gelişme. Demokraside ve ülkenin birliğinin, beraberliğinin muhafazasında bu söylemin daha doğru bir söylem olduğunu düşünüyorum.



TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAK İÇİN: Kılıçdaroğlu 'Rakka'da ne işimiz var?' diyor. Olayların derinliğini bilmeyince bu konuşmalar oluyor. Rakka'da sizin işiniz olmazsa onların sizin memleketinizde işi oluyor. Terörü kaynağında kurutmak için orada işimiz var. Türkiye'nin bölgede inisiyatifi arttı.