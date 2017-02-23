Kandil’den ‘karayalan’

Terör örgütü PKK, 2002'de "hain" damgası vurup mağarada kuruşuna dizerek infaz ettiği PKK'nın üst düzey yöneticisi Topal Nasır kod adlı terörist Faruk Bozkurt'u 15 yıl sonra "kahraman" ilan etti.

Örgütün iç yüzünü gösteren olay, Bozkurt'un Almanya'da yaşayan amcasının oğlu Ekrem Bozkurt'un, 3 yıl önce Kandil'e yazdığı mektupla ortaya çıktı. Mektupta kuzeninin akıbetinin açıklanmasını isteyen Bozkurt'a Kandil'deki örgüt yönetimi, hafta başında aileye mektup gönderdi. Mektupta Bozkurt için, "İhanet sürecinde en önde mücadele eden bir arkadaştı. Dış ve iç ihanet sürecinin yaşandığı dönemde şehit düşmüştür. Bu açıdan arkadaşın şehadeti bize ağır geldi. Onun direnişçi ve baş eğmez kişiliğini mücadelemizde örnek alacağız" dedi. Üzerine birde aileye, Bozkurt'un örgüt elebaşısı Abdullah Öcalan ile çekilmiş fotoğraflarını yolladı.

İstihbarat birimlerince infaz edildiği bilinen Bozkurt'la ilgili bu ifadeler ise örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Diğer taraftan infaz kararının Cemil Bayık'ın başkanlığında ve Murat Karayılan, Duran Kalkan, Ali Haytar Kaytan gibi üst yönetimince alındığı tespit edildi.