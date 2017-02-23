Özlü: 15 Temmuz'da koalisyon olsaydı Mısır'a dönmüştük

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Zayıf bir karakterin bu sistemde iktidara gelmesi halinde durum daha vahim. 15 Temmuz hadisesi bir koalisyon hükümetine karşı yapılmış olsaydı bugün Mısır gibi bir yönetime sahip olabilirdik” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TGRT Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.



BU REFERANDUM İHTİYAÇTAN DOĞDU

Anayasa referandumunun bir ihtiyacın sonucu olduğunu kaydeden Özlü, "Türkiye, neden bir referanduma gidiyor, onu konuşalım. Aslında bu referandum ihtiyaçlardan doğdu. Türkiye'nin daha hızlı çalışması, daha hızlı hizmet götürmek amacıyla mevcut sistemde bir düzenleme yapılması ihtiyacı doğdu. Yeni sistemde herkes kendi işini yapacak. Yürütme yürütme görevini, yasama yasama görevini, yargı yargı görevi yapacak. İlkel toplumlarda herkes her işi yapar ama gelişmiş toplumlarda ihtisaslaşma söz konusudur ve herkes kendi işini yapar ve iyi yapar" şeklinde konuştu.



SİSTEM İHTİLAF DOĞURUYOR

Cumhuriyet tarihi boyunca her dönemde cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında bir ihtilaf olduğunu kaydeden Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet tarihini okuduk. Her dönem, Atatürk'ün son dönemi de dahil cumhurbaşkanı ile başbakan arasında bir ihtilaf oluyor. Hatırlayın Mustafa Kemal Atatürk-İsmet İnönü, Turgut Özal-Süleyman Demirel, Süleyman Demirel-Tansu Çiller, Mesut Yılmaz-Turgut Özal, Ahmet Necdet Sezer-Bülent Ecevit. Sürtüşme olmayan cumhurbaşkanı ve başbakan yok. Bunların hepsi mi geçimsizdi? Hayır, sistem bunu problemli hale getiriyor. Mevcut sistem, yürütmenin yetkilerini ikiye böldüğü için ister istemez bir sürtüşme doğuyor. Yeni sistem bunu önlüyor. Mevcut sistem birbiriyle çok iç içe olduğu için bir dişli kutusu gibi düşün, çalışırken zorlanıyor. Çok fazla birbirini etkileyen dişliler var, verim düşüyor."

Özlü, cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte hükümet kurmadaki zorlukların ortadan kalkacağına değinerek, "Yeni sistemde hükümet kurma zorluğu olmayacak. Eski sisteme bakın, bir parti çoğunluğu sağlayamadıysa, yok 45 gün, yok koalisyon görüşmeleri, kuruldu kurulamadı tartışmalar oluyordu. Bunların hiçbiri olmayacak. Biz, geleceği istikrarlı bir şekilde yaşamak için bu değişikliği yapıyoruz. Düşünün halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanımız var ve seçime gittik. Muhalefet partilerinden oluşan bir hükümet oluştu. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı bir başka görüşten, yine farklı görüşten Meclis oluştu ve hükümet çıktı. Bunun meydana getirdiği kaosu bir düşünün. Mevcut sistem sakıncalı bir sistem ve bunun sakıncası 2007'deki referandumdan sonra daha da artmıştır" açıklamalarında bulundu.

KOALİSYON OLSAYDI MISIR'A DÖNMÜŞTÜK

Cumhurbaşkanlığı sisteminde basiretsiz birisinin cumhurbaşkanı olabileceği iddialarını değerlendiren Özlü, "Seçim olacak ve buna herkes katılacak. Adaylar görüşlerini anlatacaklar. Milletimiz kendisini yönetmesi için kimi seçerse saygılı olacağız. Ancak zayıf bir karakterin bu sistemde iktidara gelmesi halinde durum daha vahim. 15 Temmuz hadisesi bir koalisyon hükümetine karşı yapılmış olsaydı, bugün çok farklı bir yönetimle karşı karşıyaydık. AK Parti'nin iktidarda olması Türkiye'nin güvenliğinin, Türkiye'deki istikrarın garantisi. Zayıf bir koalisyon hükümeti olsaydı Mısır gibi bir yönetime sahip olabilirdik. Önerdiğimiz sistem çok kuvvetli bir karakter olmasa da sistemin pratikliği birçok mahsuru bertaraf edici mahiyette. Aslında bu değişikliği gelecek için yapıyoruz. Şuan müthiş bir uyum var Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız arasında" dedi.

MHP EVET DİYECEK

Referandumda MHP seçmeninin büyük çoğunluğunun tercihini 'Evet'ten yana kullanacağını söyleyen Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Bahçeli ilkeli bir duruş sergiledi. MHP tabanında bir takım kıpırdanmalar, bir takım sesler geliyor ama ezici çoğunluğun bu referandumda 'Evet' oyu kullanacağını düşünüyoruz. Referandum çalışmaları sırasında da tüm tabanlara sesleniyoruz. CHP'ye, HDP'ye oy veren vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Biz bu referandumda parti yönetimlerine değil, halkımıza sesleniyoruz. Aziz milletimiz ne derse başımızın üstünde yeri vardır. Asla meşruiyet tartışmasına girmeyiz."

Referandumdan 'Hayır' oyunun çıkması halinde erken seçime gidileceği iddialarına değinen Bakan Özlü, "Evet çıkacağından eminim. Seçimin tarihi referandum paketinde de yazıyor. Biz 2015 seçimlerinde 4 yıl yetki aldık, bunu sonuna kadar kullanacağız" dedi.