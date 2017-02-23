Plakada yeni dönem başladı

Artık plakaların üzerindeki mührü darphane hazırlıyor. Tüm Türkiye'de artık tek bir mühür geçerli olacak. Bu mührü taşımayan plakalar ise geçersiz sayılacak.

Sahte plakaların önüne geçmek için Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu plakalara basılan mühür standartlarını değiştirdi.

Habertürk'ün haberine göre, araç plakalarının sahte olarak kullanılmaya başlandığının bilgisinin gelmesiyle bir dizi tedbir aldıklarını belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Fevzi Apaydın "Bu mühürlerde her bölgenin kodları olacak. Üzerinde T.C ve rumuzu olacak ve bu mühürlerin sahte yapılma imkanı da olmayacak. Mühürleri İstanbul'da plaka basan 24 odaya vereceğiz.

Odalara verildikten sonra tahmin ediyorum bunu daha kaçak yapma cesaretinde kimse olmayacak" dedi.Yeni mühürlü plakalarla ilgili bilgi veren Apaydın, "Kayıt tescile gelen araçlar bundan sonra bu mühürlü plakalar takılacak. Bundan sonra daha önce plaka almış olanlar zaman içerisinde değiştirilecekler. Ancak bu şimdi acele olan bir durum değil. Buna ne biz yetişebiliriz, ne de yeni plaka taktıranlara bir külfet getirebiliriz. Çünkü ülkede bugün 22 milyonun üzerinde araç var. Bunların birden bire değişmesi mümkün değil. Mühürlü plakalara geçin diye bir zorunluluk yok ama APP plaka dediğimiz bu Amerikan baskı plakalar var, bunlar da süratle değişecek. Çünkü o plakayı takan araçlar trafikten men edilecek ve ağır cezalar alacaklar" şeklinde konuştu.

Apaydın, "İlerde araçların teknik muayeneleri yapılırken, bu plaka mühürlerine son derece dikkat edilecek, araçlar birinci derece kusurlu olabilecek. Bunun için bunu bir an önce yapmaya çalışıyoruz. Eski mühürle, belki polisten kaçabilirsiniz ama teknik muayenden geçemezsiniz. Orada birinci derece kusurlu olacaksınız" dedi.