Referandumun oy torbalarını kadın mahkumlar dikti

Denizli'nin Bozkurt İlçesi'ndeki Adalet Bakanlığı'na bağlı Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü kadınlar, 2005'ten bu yana Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim torbalarını dikiyor. Hükümlü kadınlar, cezaevi içindeki tekstil atölyelerinde en son Nisan ayında yapılacak referandumda kullanılacak 350 bin seçim torbası ile 450 bin mühür torbasının dikimini yaptı.

Bozkurt İlçesi'nde 2004'ten bu yana Adalet Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren, 11'i yabancı 460 hükümlü kadının bulunduğu, Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, içindeki çeşitli atölyeler ve iş meslek kollarıyla adeta fabrika gibi çalışıyor. Tekstil, dokuma, gıda atölyelerinin bulunduğu cezaevinde ayrıca kantin, kuaför ve çay ocağı gibi iş kolları da bulunuyor. Bu atölyelerde başta ev tekstili ürünleri olmak üzere el dokuma şal, fular, peştamal, bornoz, perde, unlu mamuller üretiliyor. Atölyelerde sigortalı ve günlük ücretle çalışan hükümlü kadınlar, aldıkları kurslarda da sertifikalı olup, meslek sahibi oluyor. Ayrıca çalıştıkları kadar da cezaevinin yıllık gelirinden kar payı alabiliyor. Meslek sahibi olmayan kadınlar da, cezaevinde açılan kurslarda eğitim görerek çıktıklarında meslek sahibi olup, işyeri açabiliyor. Sadece geçen yıl cezaevinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz İkmal Komutanlığı, 29 Mayıs Devlet Hastanesi, Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılıkları, öğretmenevleri gibi resmi kurumlarda kullanılmak üzere tekstil ürünleri üretimi yapıldı.

SEÇİM TORBALARINI DİKTİLER

Yüksek Seçim Kurulu'nun tüm seçim torbaları, 2005'ten bu yana kadın cezaevindeki hükümlü kadınlar tarafından tekstil atölyesinde dikiliyor. YSK'nın 2017'de ihtiyacı olan ve anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumda kullanılacak seçim ve mühür torbaları da cezaevinde üretildi. 350 bin seçim torbası ile 450 bin mühür torbası, cezaevinde hükümlü kadınlar tarafından dikilerek geçtiğimiz 9 Şubat'ta 5 ayrı TIR'a yüklenerek YSK'ya teslim edildi.

İLK İHRACAT YAPAN KADIN CEZAEVİ

Uyuşturucu, adam öldürme, hırsızlık ve fuhuş suçlarından hüküm giyen ve cezalarının son 7 yılını iyi halleri kapsamında değerlendirildikten sonra kadın açık cezaevine geçen hükümlü kadınların atölyelerde ürettikleri tekstil ürünleri, ihraç edilmeye başlandı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'nın Somali'de açtığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmak üzere 35 bin hasta yatağı ürünleri gönderildi. Bozkurt Kadın Açık Cezaevi, Türkiye'deki kadın cezaevleri arasında da ürettiklerini yurt dışına ihraç eden ilk cezaevi oldu.

REHABİLİTE İÇİN KURSLAR AÇILIYOR

Ayrıca kadın cezaevinde hükümlülerin rehabilitasyonu ve tahliye olduktan sonra normal hayata daha çabuk adapte olabilmeleri için talebe göre çeşitli kurslar açılıyor. Dans ve müzik kursları, sepet ve sanatsal mozaik, okuma yazma, yabancı dil, bilgisayar Web tasarımı ve kuaför gibi meslek sahibi olmaları sağlayan kurslarda ile sosyal kültürel kurslarda düzenleniyor. Hükümlü kadınların yanlarında kalan 0-6 yaş çocuklarında okul öncesi eğitimleri cezaevinde veriliyor.