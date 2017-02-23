Saldırgan yakalandı, Müjdat Gezen'in yalanı da ortaya çıktı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan saldırgan yakalandı. Saldırganın Müjdar Gezen'in iddia ettiği ve hedef gösterdiği gibi sakallı bir karakter olmadığı, alkollü bir CHP üyesi olduğu belirlendi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi pazartesi günü kundaklanmıştı. Görüntülerde, elindeki bidonla binaya yaklaşan birinin bidonu boşaltmasının ardından yangının çıktığı görülmüştü. Şüpheli Mehmet Ali A.'nın servis şoförü olduğu öğrenildi. Mehmet Ali A.'ın Sancaktepe'deki evinde gözaltına alındığı, ifadesinin Terörle Mücadele Şubesi'nde alınacağı öğrenildi. Şahsın sosyal medya hesabında olayı övdüğü görüldü.

SALDIRGAN M.A. : ALKOLLÜYDÜM!

Soruşturma kapsamında sanat merkezine saldırdığı belirtilen 39 yaşındaki M.A. Aligül isimli şahıs, Sancaktepe'de gözaltına alındı. Aligül'ün terörle mücadele şubesine götürüleceği belirtildi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi yakalandı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Aligül'ün polis ifadesinde "Alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim." dediği ortaya çıktı.

CHP ÜYESİ OLDUĞU İDDİASI

Alkollü olduğunu ve saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten şahsın CHP üyesi olduğu belirtiliyor. CHP'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı akaryakıtı böyle almış!

MÜJDAT GEZEN'İN YALANI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Gezen'in muhafazakar vatandaşları hedef gösterebilmek uğruna saldırıyı gerçekleştiren şahsın sakallı olduğu yönündeki beyanlarının da yalan olduğu ortaya çıkmış oldu.