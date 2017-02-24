ABD delilini Tuğamiral de itiraf etmiş

15 Temmuz FETÖ darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki ‘ana darbe soruşturması’nın dikkat çeken bölümlerinden birini darbe girişimine katılan Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız’ın ifadesindeki bölümler oluşturdu. Yıldız'ın, bayram tatilinde yapılan toplantıya katılan Öksüz’ün kendilerine "Çalışmaları Gülen hocama sunacağım" yönünde beyanda bulunduğu aktarıldı.

İstanbul'da hazırlanan iddianame, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için ABD'ye sunulan delil niteliğindeki gizli tanık ifadesiyle Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'ın anlatımlarının birebir örtüştüğünü ortaya koydu.

ABD'ye sunulan belgede İzmir'deki iddianamede yer alan 'Kuzgun' kod adlı gizli tanık ifadesi tercümesi yapılarak yer almıştı. O ifadede 'Kuzgun', Adil Öksüz'ün darbe planlarını Gülen'e götürerek onayını alacağını açıkça söylediğini, planın Öksüz tarafından 12 Temmuz 2016'da ABD'ye götürülerek Gülen'in onayından sonra devreye sokulduğunu belirtmişti.

'HOCAMA SUNACAĞIM'

İstanbul'daki ifadede de İzmir'de görevli Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'ın, "9 günlük bayram tatilinde Ankara'da bir kısım askerlerle birlikte darbe planlamasına ilişkin toplantı yaptıklarını, bu toplantıya katılan Öksüz'ün kendilerine, 'Çalışmaları ABD'ye gidip Gülen hocama sunacağım' dediği, toplantıda darbeye karşı olan bir kısım generalleri rehin alma görevinin kendisine verildiği, kendisinin de bu generallerden ikisini rehin aldığı" yönünde beyanda bulunduğu aktarıldı.

İddianamede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri olarak görev yapan Piyade Yarbay Levent Türkkan'ın da ifadeleri de dikkat çeken bölümler arasında yer aldı.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN KARDEŞİNE FETÖ İDDİANAMESİ

KOD ADI KAPTAN

İddianamede geçmişti FETÖ yapılanmasına mensup olduğu belirtilen emekli Hava Yarbay Gürol Doğan'ın örgüte ilişkin anlatımlarına yer verildi. Doğan'ın, Hava Harp Okulu'nda Fetullah Gülen'den bahsedilirken etraftan anlaşılmaması için 'Kaptan' kod isminin kullanıldığını belirtti. (Milliyet)