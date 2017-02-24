Darbeciye hayır demokrasiye evet

Darbecilere karşı destan yazan Ankara’nın Kahramankazan ilçesi bu pazar ev sahipliği yapacağı ilk ‘evet’ mitingine hazır. İlçe Belediye Başkanı Lokman Ertürk: Gururluyuz...

15 Temmuz FETÖ darbe girişimine karşı gösterdiği şanlı direniş sonrası "Kahraman" adını alan Ankara'nın Kazan ilçesi, Başbakan Binali Yıldırım'ın "evet" kampanyasını başlatacağı ilk mitinge de ev sahipliği yapacak. Bu pazar yapılacak mitingle ilgili hazırlıkların tamamlandığını söyleyen İlçe Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "İlk adımın tüm Türkiye'nin simgesi olarak Kahramankazan'da atılmasını, hem Türk halkına, hem demokrasiye hem de uluslar arası arenaya mesaj olarak görmek lazım. Startın buradan verilmesi bana göre yeni bir demokrasi mücadelesinin sembolü olacak" dedi. Belediye Başkanı Ertürk, pazar günü yapılacak mitingin aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününe denk geleceğini belirterek "Onu da orada kutlamayı düşünüyoruz" diye konuştu. Ertürk özetle şunları söyledi:

ÇIPLAK ELLE MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKTIK: 15 Temmuz, tankın, tüfeğin, F-16'nın karşısında milletin çıplak elle kendi milli iradesine sahip çıkma gecesi oldu. 16 Nisan'da da, mili iradenin tecelli etmesinde yine milletin fedakarlık edeceğine inanıyorum. Aziz Türk milletinin vesayet odaklarına karşı da aynı duruşu göstereceğine inanıyorum.

DEMOKRASİ MESAJI: 81 il 957 ilçe adına tüm Türkiye'nin simgesi olarak ilk adımın Kahramankazan'da atılması hem Türk halkına, hem demokrasiye hem de uluslar arası arenaya mesaj olarak görmek lazım. İnşallah sonucu "evet" çıkacak bu kampanyanın Kahramankazan ile başlaması bizim için gurur verici.

MİLLİ BİRLİK İÇİNDE: İnşallah, bu miting sonrasında yakalanan milli birlik ve mutabakatın, kampanya sürecinde devam ederek, herkesi kucaklayarak, bu sistemin sadece AK Parti'nin, Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin kampanyası olmadığını, Türkiye'nin yeniden sıçrayışı olduğunu anlatarak, sevgi dilini kullanarak Türkiye yüksek rakamla bu sistem değişikliğini gerçekleştirmiş olur.

YENİ DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN SEMBOLÜ OLACAK: Kahramankazan'dan ilk adımın atılması, Kazan halkının şahsında kahraman Türk milletine verilen bir mesajdır.15 Temmuz gecesi 81 il 957 ilçe olağanüstü direniş gösterdi. Türkiye'nin tamamı kahramandır. Bunun da sorumluluğunu bildiğimiz, taşıdığımız süreçlerde buradan startın verilmesi bana göre yeni bir demokrasi mücadelesinin sembolü olacak.



MİLLİ İRADENİN YANINDA...

35-40 bin kişinin katılımını öngörüyoruz. Miting belediyenin önünde olacak ve bizim için tarihi günlerden biri olacak. 15 Temmuz'u yaşadığımız o gece, unutulmaz bir gece. Allah nasip ederse bu miting de unutulmaz bir gün olacak. Çoluğuyla çocuğuyla, çiftçisiyle o gün F-16'ların, tankların karşısında duran bu millet bu pazar günü de milli iradenin yanında duracak.