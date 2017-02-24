Dayakçı Prof. FETÖ'nün yönettiği sözde 'SOL'cu derginin yazarı çıktı

Haşmet Babaoğlu bugünkü köşe yazısında muhabirimiz Selma Ünal'a kafa atan Profesör ünvanlı Türkkaya Ataöv'ün künyesini çıkardı. "Akıl almaz" olarak değerlendirilen olaya bir başka açıdan bakan Babaoğlu "dayakçı Prof'un hangi ekibin parçası olduğunu öğrenince herkesin aklı alacak" dedi...

Bizim çocuklar Türkkaya Ataöv'ün muhabirimiz Selva Ünal'a kafa atmasına "akıl almaz hareket" demişler.

Doğrusu, benim aklım aldı.

Şaşırmadım.

Nihayetinde kimden söz ediyoruz anlatırsam, siz de anlayacaksınız.

Hani şu sürekli "onu da asacağız, bunu da asacağız" diye kapaklar yapan...

Bütün nefret suçlarını işleme özgürlüğünü (!) kullanıp yine de ülkede özgürlüklerin olmadığından dem vuran...

Şimdi içerde olan eski fetöcü "abi" ve yeni "ulusalcı" genel yayın yönetmeninin elinde urganla Erdoğan'ı tehdit eden video çektiği sözde solcu bir dergi var ya...

"Fetullahcı Örümcek Ağı"ndan bahsederek gençlerden taraftar toplamaya çalışıp sonra da fetöyle dayanışma toplantıları ve iftarlara katılanların çıkardığı dergi hani...

İşte o derginin bir yazarından söz ediyoruz.

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GİT, KAFANI DUVARLARA VUR DİYECEĞİM DE...