Erdoğan’dan McCain’e YPG yanıtı

Almanya'da 18 Şubat'ta düzenlenen Münih Güvenlik Konferensı'na katılan ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain, bu temaslar sonrası önceki gün geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi. Görüşmede Erdoğan YPG gibi terör örgütleriyle değil Suriye'nin yerel güçleriyle hareket etmek gerektiğini söyledi. Erdoğan, bir terör örgütüyle mücadele ederken başka bir terör örgütünün desteklenmesinin doğru olmadığını anlattı. Senatör McCain, görüşmede, Erdoğan'a, "YPG'nin geleceği ne olacak?" diye sordu. Erdoğan, bunun üzerine, "Bir terör örgütünün geleceği ne olacaksa onun geleceği de o olacak" karşılığını verdi. Görüşmede mülteci krizinin çözümü konusunda terörden arındırılmış güvenli ve uçuşa yasak bölge konusu da masaya yatırıldı. Erdoğan, Obama'ya da sunulan planının mülteci sorunu için önemli bir çözüm olacağını vurguladı



"YPG'YE MORAL VERDİ"

ABD basını da, McCain'in hafta sonunda "ABD'li subaylar ve YPG'lilerle görüşmek üzere Suriye'ye gizli bir seyahat yaptığını" yazdı. Rus medyasına konuşan Suriye Demokratik Güçleri'nin bir "komutanı" ise Kobani'de görüştükleri John McCain'in, "silah desteği sözü verdiğini" iddia etti. Rus Sputnik ise YPG'lilerin, McCain'in kendilerine moral ziyareti yaptığını aktardığını yazdı.