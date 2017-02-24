Hac kura çekimi canlı yayın ile az önce başladı! - Hac kura sonuçları 2017 sorgulama!

Kutsal topraklara gitmek için büyük bir heyecanla 2017 hac kura sonuçlarını bekleyen iki milyona yaklaşık insan için beklenen gün geldi, çattı. Daha önce yapılan açıklamaya göre başvuru sayısının 1 milyon 782 bin kişi olduğu söylenmişti. Peki hac kura sonuçları 2017 açıklandı mı? Hac kura çekiliş sonuçları bugün saat kaçta çekilecek ve öğrenilecek? Hac kura sonuçlarını açıklandığı an bu başlık altında bulunan linkten Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesine giderek öğrenebilirsiniz.
Kutsal topraklara gitme hayali ile senelerce bekleyen ancak çekiliş sonuçlarında adını göremeyen vatandaşlar için bu sene heyecan yeniden başlıyor. Diyanet İşleri'nden yapılan açıklamaya göre 2017 hac kura sonuçlarının bugün çekileceği belirtilmişti. Öte yandan hac kuraları çekiliş sonuçları için 1 milyon 782 bin aday bugün heyecan içinde bekleyecek. Peki hac kuraları çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta çekilecek? Son dakika gelişmelerine ve hac kura sonuçları 2017 sorgulama sayfasına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
2017 HAC KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLADI!
Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre hac kurası çekilişi saat 15:00' de Diyanet TV ' de canlı yayında başladı... Kura sonuçlarına saat 23.00'den itibaren aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
2017 HAC KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLA
HAC KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur'a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.
Hacı adaylarının pasaportları, toplu halde Ankara'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gönderilir, vizeleri alındıktan sonra uçak biletleri ile birlikte, önceden belirlenen (hangi hacı adayının hangi hava alanından gideceği) hava alanlarına gidilir ve pasaport ve biletler Hacı adaylarına teslim edilir, sonrasında da hava yolu ile hac yolculuğu başlar.
2017 YILINDA KAÇ BİN KİŞİ HAC KURASI İÇİN BAŞVURU YAPTI?
Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için bu sene hac kura çekimlerine 1 milyon 892 bin 724 kişinin katılacağı açıkladı
HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurada Kesin Kayıt Hakkı elde edenler, 27 Şubat – 10 Mart 2017 tarihleri arasında "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, kura sırası gözetilerek 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacaktır.