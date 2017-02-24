ÖSO, El Bab’da bayrağını çekti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kent merkezini DEAŞ’lı teröristlerden temizlemeyi başardı. Artık El Bab merkezinde ÖSO bayrağı dalgalanıyor

El Bab operasyonunun ikinci aşaması tüm hızıyla devam ediyor. Aramatarama- temizlik harekâtına başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kent merkezini DEAŞ'lı teröristlerden temizlemeyi başardı. Mahsur kalan binlerce sivil tahliye edildi. Kentin dört bir tarafına ÖSO bayrakları dikildi. Fırat Kalkanı Operasyonu'nun ilk gününden itibaren sahada savaşan Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa, El Bab'ın tamamen DEAŞ'tan temizlendiğini söyledi.





ÖSO bileşeni Hamza Tugayı, sancağını böyle dikti.



EL BAB'DA KUTLAMALAR BAŞLADI

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği El Bab operasyonunda mutlu sona ulaşıldı. Şiddetli çatışmaların yaşandığı operasyonlarda TSK ve ÖSO, El Bab'ı DEAŞ'lı teröristlerden temizlemeyi başardı. Önceki gün şehrin batı kısmında DEAŞ'a ait birçok stratejik bina, TSK ve ÖSO'nun kontrolüne girmiş, düzenlenen operasyonlarla birlikte başta Kültür Mahallesi, Posta Ofisi, Askeri Lojmanlar, Yeni Parti Binası, Merkez Kavşağı, Türk Camii, Şeri Mahallesi, Vakıflar ve Subay Konutları'nın olduğu bölgeler DEAŞ'tan tamamen temizlenmişti. Dün gerçekleştirilen operasyonlarda ise DEAŞ'ın beli tamamen kırıldı. Şehirde kalan son DEAŞ'lılar da El Bab'dan kaçtı. Şehir merkezini tamamen el geçiren birlikler kentte kutlamalara başladı. İlçe merkezinde toplanan ÖSO birlikleri, hava ateş açarak sevinç gösterisinde bulundu. Şükür namazı kılan ÖSO birlikleri, Mari ilçesine kadar araçlarla kutlama turu attı. Müjdeli haberi ise Sultan Murat Komutanı Fehim İsa verdi. Fırat Kalkanı Operasyonu'nun ilk gününde çektiği selfie ile operasyonun simgesi haline gelen İsa, "Aralık ayından beri El bab kuşatma altındaydı. Ancak Rakka'dan gelen destek ve DEAŞ'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullanması operasyonu yavaşlattı. Son bir haftadır TSK'nın da desteğiyle El Bab'a yönelik yoğun operasyonlara başladık. Bugün itibariyle sona geldik. Kentte DEAŞ'lı kalmadı. El yapımı patlayıcı ve mayınları arama-tarama faaliyetleri sürecek. DEAŞ'a çok büyük darbe vurduk. Allah herkesten razı olsun" dedi.





Fırat Kalkanı harekatı 24 Ağustos'ta başlamıştı. El Bab'a yönelik saldırılar ise 9 Aralık'tan bu yana sürüyordu



56 DEAŞ'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK dün de DEAŞ'a ait 90 hedefi karadan, 14 hedef ise havadan ateş altına aldı. 56 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Suriye'de görevli askeri personele tazminat ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Başbakanlığa gönderilmiş durumda. En yakın zamanda gerekli düzenlemeyi çıkaracağız" açıklamasını yaptı.





TSK destekli muhalifler El Bab merkezinde kontrolü tamamen sağladı. DEAŞ'ın ise El Bab'ın 24 km güneydoğusunda bulunan Deyr Hafir'e doğru çekildiği öğrenildi.