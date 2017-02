Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, “Bugün Türkiye’nin aydınlık yarınlara kapılarını aralayacak 16 Nisan halk oylaması için kampanyamızı resmen başlatmış oluyoruz” dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

Başbakan Yıldırım, konuşma yapacağı kürsüye torunu Ecemsu ile birlikte çıktı.

Siz hayatsınız, siz umutsunuz. Sizler beklediğimiz baharın müjdesiniz. Bu baharın muştusunu siz taşıyorsunuz çocuklar. Ey çocuklar... Ne güzle söylemiş üstat Necip Fazıl, "Annesi gül koklasa ağzı gül kokacak çocuk" Ne güzel demiş Nazım Hikmet... "Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne..." Sevgili Ecemsu... İşte şu muhteşem kadro yarınları inşa edecek.

ÜZERİMDE EMANET VAR!

Üzerimde bir emanet var. Milyonlar da bu selamı cevapsız bırakmayacak. Kurucu genel başkanımız, kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan... Size selamlarını getirdim. Buradan öyle bir 'Evet' deyin ki milyonlar sesimizi duysun... Liderimizin, kurucu genel başkanımızın emanetine sahip çıkıyor muyuz?

Bütün gazilerimize buradan şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

BİR EKSİKLİĞİ HİSSEDİYORUZ

Bir eksikliği hissediyoruz. Bütün etkinliklerimizi gerçekleştiren şehit Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i anmak istiyorum. Mekanları cennet olsun. Bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum, mekanları cennet olsun.

BİSMİLLAH DİYORUZ

Bugün yeniden kutlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir başlangıç için Bismillah diyoruz. Yarının güçlü Türkiyesini kurmak için ilk adım atıyoruz. Allah yolumuzu, bahtımızı açık eylesin.

KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ!

Heyecanımızı yeniledik, coşkumuzu yeniledik. Asla 'Yeter artık' demedik. Ne dedik? Bu aziz millet her şeyin en yenisini hak ediyor. Onun için yeniliğin daima peşinden koştuk. Yenilik zordur ancak zor diye yeniliğe direnenler, tarih sahnesinden yok olup giderler. Unutmayalım, korkaklar asla zafer anıtı dikemezler. Değişime, gelişime 'Hayır' diyenler ortaya hiçbir eser koyamazlar.

ATATÜRK'E DE HAYIR DEDİLER

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederken ona da 'Hayır' diyenler oldu. Gazi Mustafa Kemal'i düşünün... Samsun'a giderken ona da 'Hayır' diyenler oldu. Mütareke basını hep bir ağızdan 'Hayır' diyordu. Gazi Mustafa Kemal bunlara aldırış etmedi.

HER SEFERİNDE 'EVET' DEDİK

'Recep Tayyip Erdoğan milletvekili olamaz, muhtar bile olamaz' dediler. Millet 'Evet olacak' dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ı milletvekili de yaptı, Başbakan da yaptı. Onlar her reformda 'Hayır' dediler. Biz her seferinde 'Evet' dedik. Yolumuza devam ettik. 2007 yılında 'Hayır siz Cumhurbaşkanı seçemezsiniz' dediler. Biz 'Seçeriz' dedik. Millete gittik, milletimiz ne dedi? 'Evet' dedi. Ve Cumhurbaşkanımızı seçtik. 'Millet Cumhurbaşkanı seçemez' dediler. Biz 'Seçeriz' dedik, milletimiz 'Evet' dedi. Cumhurbaşkanını bizzat millet kendi 'Evet' oylarıyla seçti.

BİZ ONLARIN HAYIRLARINA EVET DİYEREK BUGÜNLERE GELDİK

Gezi olayları provokosyondur dedik, hayır dediler, 17-25 Aralık kumpastır dedik, hayır dediler. 15 Temmuz'da yıkamazsınız, bölemezsiniz dedik. Biz onların hayırlarına evet diyerek bugünlere geldik. Biz çekinseydik tarih ve millet bizden hesap sorardı. İnanın, Allah bizden hesap sorardı.

KORKU YOK!

Bizim siyatemizde korku yok. Bizim siyasetimiz cesur siyasettir. Bizim siyasetimiz yenilik siyasetidir, değişim siyasetir, heyecan siyasetidir, tazeleme siyasetidir, reform siyasetidir. Bizde zorlama, tehdit yok. Korku yok ama korkutmak da yok.

KUTUPLAŞMA YOK



Bizde kutuplaşma, ayrıştırma yok. Biz dilden değil, gönülden, kalpten evet istiyoruz.

Vatandaşlar sandığa gittiklerinde tüm kalbimle evet diyerek pusulaya evet mührünü basacak.

AHaber CANLI YAYIN

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Arena Spor Salonu dışındaki partililere yönelik konuşmasında şunları kaydetti:

16 NİSAN HALKOYLAMASI KAMPANYASINI RESMEN BAŞLATIYORUZ

Yerimiz dar ama gönlümüz 80 milyonu alacak kadar geniş. Bugün 25 Şubat. Bugün Türkiye'nin aydınlık yarınlarına kapı aralayacak, muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi ulaştıracak 16 Nisan halkoylaması için resmen kampanyamızı başlatıyoruz. Bugünden itibaren siz değerli yol arkadaşları, gençler, hanımefendiler, beyefendiler, bütün teşkilatımız.

EMİNİM Kİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ ŞU ANDA İZLİYOR

Türkiye'nin her ilinden, her ilçesinden, her renginden, her kokusundan ülkem insanı, 80 milyon akın akın burada ve yükselen bir ses var, meydanlardan güçlü Türkiye için, sürekli istikrar için kararımız evet... Eminim ki, kutlu yürüyüşün ilk adımını atan kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanımız bu muhteşem tabloyu izliyor. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımızı gönderiyoruz.

TOPLANTI BAŞLADI

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın salona gelmesiyle toplantı başladı. Yıldırım'ın salonu selamladığı sırada AK Parti'nin "Evet diyoruz"adlı yeni kampanya şarkısı çalındı. Yıldırım, "Bugün Türkiye'nin aydınlık yarınlarına kapı aralayacak, muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi ulaştıracak 16 Nisan halk oylaması için resmen kampanyamızı başlatıyoruz" dedi.

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısı'yla 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kampanya startını verdi.

"TABİİ Kİ EVET"

Yıldırım, selamlama konuşmasının ardından eşi Semiha Yıldırım'la, AK Parti'nin kampanya şarkılarından ilki "Tabii ki evet" eşliğinde Ankara Arena'ya girdi.

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, salona girişte, oluşturulan turkuaz renkli platform üzerinde yürüyerek partilileri selamladı, salondakilere kırmızı karanfil dağıttı.

Bu sırada AK Parti Gençlik Kolları'nca hazırlanan ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Büyük düşünen, güçlü lider" yazılı dev pankart ile üzerinde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu "Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için" yazılı pankartlar açıldı.

Yıldırım'ın salonu selamladığı sırada AK Parti'nin "Evet diyoruz" adlı yeni kampanya şarkısı çalındı.

Uğur Işılak tarafından seslendirilen şarkının sözleri şöyle:

"Düşündük inceden ince, evet, biz evet diyoruz, vatan ve millet deyince evet, biz evet diyoruz, artık bahar gelsin diye, bütün yüzler gülsün diye, kavga değil kardeşliğe, evet diyoruz, bayrak bizim, millet biziz, vatan bizim, devlet biziz, memlekettir tek derdimiz, evet diyoruz, bitecek tüm dayatmalar, artık büyük Türkiye var, madem milletindir karar, evet diyoruz, güçlü lider, güçlü devlet, hedefe hız katar elbet, bize düşen son bir gayret, evet, biz evet diyoruz, On beş temmuz bize ne der, iyi düşün, bir karar ver, rahat uyusun şehitler, evet diyoruz, bayrak bizim, millet biziz, vatan bizim, devlet biziz, memlekettir tek derdimiz, evet diyoruz, bitecek tüm dayatmalar, artık büyük Türkiye var, madem milletindir karar, evet diyoruz."

Başbakan Yıldırım'ın salondaki yerini almasının ardından, 15 Temmuz Şehit ve Gazi Yakınları Derneği üyeleri, "Referanduma evet" pankartıyla platform üzerinde yürüyerek, partilileri selamladı.