Bitlis'te terör örgütüne ağır darbe

Merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik hava destekli operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi.

Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik hava destekli operasyonda, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı birliklerce, 20 Şubat'ta merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesinde "Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak-41 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyon kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bölgede güvenlik güçlerinin, "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine, çıkan çatışmada 3'ü kadın 8 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 terörist yakalanmıştı.

Bölgede tespit edilen sığınak ve barınaklarda teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.