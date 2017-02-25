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ARKADAŞINA GÖNDER İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi!
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'da 'Yeditepe Huzur' denetimi!

DHA
  • Giriş Tarihi: 25.2.2017 22:04 Güncelleme Tarihi: 25.2.2017 22:04
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi!
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi!

'da, 'Yeditepe Huzur' adı altında genel yapıldı.

'da 39 ilçede çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, kişiler ve araçlar üzerinde arama yapıldı.

Yaklaşık 5 bin polisin katıldığı denetimin gerçekleştirildiği noktalardan biri olan Büyükdere Caddesi Şişli Camii önünde, durdurulan araçlar içinde arama yapıldı.

Sürücüler ve şüpheli görülen bazı yayalar da durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

"Yeditepe Huzur" denetiminin gece saatlerine kadar sürdürüleceği belirtildi.