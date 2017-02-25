Ülkede gidilmedik yer bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Bakanlar Kurulu'nda, referandum süreci, güvenlik konuları masaya yatırıldı. Referandum sürecinde kendisinin nasıl bir kampanya yürüteceğini bakanlar ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile eşgüdümlü bir miting programı yaptıklarını belirterek, "Gidilmedik yer bırakmayacağız. Bazı miting ve açılışlara bakanlar ile birlikte gidebiliriz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlara da "Bakan arkadaşlar da bundan bağımsız olarak her yere gitsin. Miting yapılmadık yer bırakmayın" mesajı verdi. Erdoğan, geçen hafta sonu illerde mitingler düzenlediğine de dikkat çekerek, vatandaşın ilgisinden çok memnun kaldığını da söyledi.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de referandumda sandık güvenliği oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da küçük yerleşim yerlerindeki sandıkların güvenliğinin sağlanması, PKK 'nın vatandaş üzerinde baskı kurmasının önlenmesi için yapılacaklar ele alındı. PKK 'nın oyları takip edememesi için birkaç köyün sandığının birleştirilmesi önerisi de gündeme geldi.